В порту Южный россияне попали в резервуары с маслом — продолжаются пожары
Днем 19 апреля в результате обстрела были повреждены объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. Попадание ракет привело к разрушению резервуаров, в которых содержалось растительное масло, и его возгорание.
Об этом сообщили в Государственной экологической службе Юго-Западного округа.
Пожары продолжаются
В ведомстве отметили, что в настоящее время на месте попадания еще продолжаются пожары. Сумма ущерба экологии будет известна впоследствии.
"Сегодня специалисты инспекции получили разрешение на допуск на территорию, проводят все необходимые обследования, в дальнейшем будут рассчитаны убытки", — написали экологи.
Попадание в порт Южный: что известно
Вчера к вечеру оккупанты ракетой атаковали два терминала в порту Южный и повредили хранилища с продукцией. Груз был предназначен для экспорта в Азию и Африку. Один из терминалов принадлежит известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая инвестировала более 300 миллионов долларов в Украину с 2004 года и создала около 1000 рабочих мест.
Напомним, российские войска продолжают ракетный террор Одесской области. С самого утра враг несколько раз атаковал регион управляемыми ракетами и баллистикой, повреждение инфраструктуры.
Напомним, что припортовую инфраструктуру Одесской области Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.
Добавим, последняя неделя принесла сокращение количества вагонов с зерном, которые ежедневно выгружаются в портах Большой Одессы.
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