Більше не Катерининська, а Європейська — в Одесі перейменували 14 об'єктів топоніміки
В Одесі завершилося онлайн-голосування за перейменування 14-ти об'єктів топоніміки у трьох районах міста. Жителі підтримали всі запропоновані назви, проте стосовно деяких були "суперечки".
Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.
Які вулиці змінили назви
Так, перейменуванню підпали 6 вулиць в Приморському районі, 5 – в Пересипському та 3 — в Хаджибейському.
- Орловський 1-й провулок — Професора Беркевича провулок
- Орловський 2-й провулок — Професора Кононовича провулок
- Восьмого березня 4-та Лінія вулиця — Фахова вулиця
- Червоний сквер — Десмета сквер
- Буніна вулиця — Поліцейська вулиця
- Гагаріна проспект — Незламних проспект
- Катерининська вулиця — Європейська вулиця
- Катерининська площа — Європейська площа
- Маршала Говорова вулиця — Добровольців вулиця
- Ползунова вулиця — Буковинська вулиця
- Ползунова провулок — Хотинський провулок
- Пролетарський 3-й провулок — Географічний провулок
- Жуковського вулиця — Лесі Українки вулиця
- Лесі Українки вулиця — Олени Пчілки вулиця
Дискусія щодо назв
Зазначимо, що електронне обговорення проходило з 10 квітня. Не всі назви сподобались містянам, с приводу цього в Одесі велися гарячі дискусії. Частина людей була проти перейменування вулиць Буніна, Маршала Говорова, Жуковського та Лесі Українки, проспекту Гагаріна, а також Катерининської вулиці та площі.
Нагадаємо, село Надеждівка, що в Одеській області, вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
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