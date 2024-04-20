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Більше не Катерининська, а Європейська — в Одесі перейменували 14 об'єктів топоніміки

20 квітня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Більше не Катерининська, а Європейська — в Одесі перейменували 14 об'єктів топоніміки
Європейська площа. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі завершилося онлайн-голосування за перейменування 14-ти об'єктів топоніміки у трьох районах міста. Жителі підтримали всі запропоновані назви, проте стосовно деяких були "суперечки".

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

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Так, перейменуванню підпали 6 вулиць в Приморському районі, 5 – в Пересипському та 3 — в Хаджибейському.

  • Орловський 1-й провулок — Професора Беркевича провулок
  • Орловський 2-й провулок — Професора Кононовича провулок
  • Восьмого березня 4-та Лінія вулиця — Фахова вулиця
  • Червоний сквер — Десмета сквер
  • Буніна вулиця — Поліцейська вулиця
  • Гагаріна проспект — Незламних проспект
  • Катерининська вулиця — Європейська вулиця
  • Катерининська площа — Європейська площа
  • Маршала Говорова вулиця — Добровольців вулиця
  • Ползунова вулиця — Буковинська вулиця
  • Ползунова провулок — Хотинський провулок
  • Пролетарський 3-й провулок — Географічний провулок
  • Жуковського вулиця — Лесі Українки вулиця
  • Лесі Українки вулиця — Олени Пчілки вулиця

Дискусія щодо назв

Зазначимо, що електронне обговорення проходило з 10 квітня. Не всі назви сподобались містянам, с приводу цього в Одесі велися гарячі дискусії. Частина людей була проти перейменування вулиць Буніна, Маршала Говорова, Жуковського та Лесі Українки, проспекту Гагаріна, а також Катерининської вулиці та площі.

Нагадаємо, село Надеждівка, що в Одеській області, вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Одеса
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декомунізація
вулиці
Одеська ОДА
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