Більше не Катерининська, а Європейська — в Одесі перейменували 14 об'єктів топоніміки

Європейська площа. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершилося онлайн-голосування за перейменування 14-ти об'єктів топоніміки у трьох районах міста. Жителі підтримали всі запропоновані назви, проте стосовно деяких були "суперечки".

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

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Так, перейменуванню підпали 6 вулиць в Приморському районі, 5 – в Пересипському та 3 — в Хаджибейському.

Орловський 1-й провулок — Професора Беркевича провулок

Орловський 2-й провулок — Професора Кононовича провулок

Восьмого березня 4-та Лінія вулиця — Фахова вулиця

Червоний сквер — Десмета сквер

Буніна вулиця — Поліцейська вулиця

Гагаріна проспект — Незламних проспект

Катерининська вулиця — Європейська вулиця

Катерининська площа — Європейська площа

Маршала Говорова вулиця — Добровольців вулиця

Ползунова вулиця — Буковинська вулиця

Ползунова провулок — Хотинський провулок

Пролетарський 3-й провулок — Географічний провулок

Жуковського вулиця — Лесі Українки вулиця

Лесі Українки вулиця — Олени Пчілки вулиця

Дискусія щодо назв

Зазначимо, що електронне обговорення проходило з 10 квітня. Не всі назви сподобались містянам, с приводу цього в Одесі велися гарячі дискусії. Частина людей була проти перейменування вулиць Буніна, Маршала Говорова, Жуковського та Лесі Українки, проспекту Гагаріна, а також Катерининської вулиці та площі.

Нагадаємо, село Надеждівка, що в Одеській області, вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.