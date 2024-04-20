Больше не Екатерининская, а Европейская — в Одессе переименовали 14 объектов топонимики

Европейская площадь. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".

Об этом говорится на сайте Одесского городского совета.

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Так, переименованию подверглись 6 улиц в Приморском районе, 5 — в Пересыпском и 3 — в Хаджибейском.

Орловский 1-й переулок — Профессора Беркевича переулок

Орловский 2-й переулок — Профессора Кононовича переулок

Восьмого марта 4-я Линия улица — Фаховая улица

Красный сквер — Десмета сквер

Бунина улица — Полицейская улица.

Гагарина проспект — Несокрушимый проспект

Екатерининская улица — Европейская улица

Екатерининская площадь — Европейская площадь

Маршала Говорова улица — Добровольцев улица

Ползуновая улица — Буковинская улица

Ползуновый переулок — Хотинский переулок

Пролетарский 3-й переулок — Географический переулок

Жуковского улица — Леси Украинки

Леси Украинки улица — Елены Пчелки улица

Дискуссия по названиям

Электронное обсуждение проходило с 10 апреля. Не все названия понравились горожанам, по этому поводу в Одессе велись горячие дискуссии. Часть людей была против переименования улиц Бунина, Маршала Говорова, Жуковского и Леси Украинки, проспекта Гагарина, а также Екатерининской улицы и площади.

Напомним, село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.