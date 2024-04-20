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Больше не Екатерининская, а Европейская — в Одессе переименовали 14 объектов топонимики

20 апреля 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Больше не Екатерининская, а Европейская — в Одессе переименовали 14 объектов топонимики
Европейская площадь. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".

Об этом говорится на сайте Одесского городского совета.

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Какие улицы изменили названия

Так, переименованию подверглись 6 улиц в Приморском районе, 5 — в Пересыпском и 3 — в Хаджибейском.

  • Орловский 1-й переулок — Профессора Беркевича переулок
  • Орловский 2-й переулок — Профессора Кононовича переулок
  • Восьмого марта 4-я Линия улица — Фаховая улица
  • Красный сквер — Десмета сквер
  • Бунина улица — Полицейская улица.
  • Гагарина проспект — Несокрушимый проспект
  • Екатерининская улица — Европейская улица
  • Екатерининская площадь — Европейская площадь
  • Маршала Говорова улица — Добровольцев улица
  • Ползуновая улица — Буковинская улица
  • Ползуновый переулок — Хотинский переулок
  • Пролетарский 3-й переулок — Географический переулок
  • Жуковского улица — Леси Украинки
  • Леси Украинки улица — Елены Пчелки улица

Дискуссия по названиям

Электронное обсуждение проходило с 10 апреля. Не все названия понравились горожанам, по этому поводу в Одессе велись горячие дискуссии. Часть людей была против переименования улиц Бунина, Маршала Говорова, Жуковского и Леси Украинки, проспекта Гагарина, а также Екатерининской улицы и площади.

Напомним, село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Одесса
Одесская область
декоммунизация
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Одесская ОГА
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