Больше не Екатерининская, а Европейская — в Одессе переименовали 14 объектов топонимики
В Одессе завершилось онлайн-голосование за переименование 14 объектов топонимики в трех районах города. Жители поддержали все предложенные названия, однако по отношению к некоторым были "споры".
Об этом говорится на сайте Одесского городского совета.
Какие улицы изменили названия
Так, переименованию подверглись 6 улиц в Приморском районе, 5 — в Пересыпском и 3 — в Хаджибейском.
- Орловский 1-й переулок — Профессора Беркевича переулок
- Орловский 2-й переулок — Профессора Кононовича переулок
- Восьмого марта 4-я Линия улица — Фаховая улица
- Красный сквер — Десмета сквер
- Бунина улица — Полицейская улица.
- Гагарина проспект — Несокрушимый проспект
- Екатерининская улица — Европейская улица
- Екатерининская площадь — Европейская площадь
- Маршала Говорова улица — Добровольцев улица
- Ползуновая улица — Буковинская улица
- Ползуновый переулок — Хотинский переулок
- Пролетарский 3-й переулок — Географический переулок
- Жуковского улица — Леси Украинки
- Леси Украинки улица — Елены Пчелки улица
Дискуссия по названиям
Электронное обсуждение проходило с 10 апреля. Не все названия понравились горожанам, по этому поводу в Одессе велись горячие дискуссии. Часть людей была против переименования улиц Бунина, Маршала Говорова, Жуковского и Леси Украинки, проспекта Гагарина, а также Екатерининской улицы и площади.
Напомним, село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Читайте Новини.LIVE!