Декомунізація продовжується — які одеські вулиці можуть отримати нові назви

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі стартувало електронне обговорення щодо перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів топоніміки. Зокрема, пропонують змінити назви, які були надані на честь радянських військових та культурних діячів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Що винесено на обговорення

На е-обговорення винесено 14 топонімічних назв Одеси. А саме:

Провулок Орловський 1-й — Провулок Професора Беркевича;

Провулок Орловський 2-й — Провулок Професора Кононовича;

Вулиця Восьмого березня 4-та Лінія — Вулиця Фахова;

Сквер Червоний — Сквер Десмета;

Вулиця Буніна — Вулиця Поліцейська;

Проспект Гагаріна — Проспект Незламних;

Вулиця Катерининська — Вулиця Європейська;

Площа Катерининська — Площа Європейська;

Вулиця Маршала Говорова — Вулиця Добровольців;

Вулиця Ползунова — Вулиця Буковинська;

Провулок Ползунова — Провулок Хотинський;

Провулок Пролетарський 3-й — Провулок Географічний;

Вулиця Жуковського — Вулиця Лесі Українки;

Вулиця Лесі Українки — Вулиця Олени Пчілки.

Умови електронного обговорення

Електронне обговорення проводиться з 10:00 10 квітня до 10:00 20 квітня 2024 року на вебпорталі Одеської міської ради "Соціально активний громадянин": citizen.omr.gov.ua у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення".

До участі допускаються повнолітні жителі Одеси, які на момент обговорення мають одеську прописку.

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, що чергове засідання історико-топонімічної комісії Одеської міської ради перетворилося на справжній політичний ринг. Ініціатива перейменування вулиць Пушкінської, Буніна та Жуковського спричинила бурхливу дискусію серед членів комісії.

Також ми повідомляли, що мер Одеси 25 березня підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".