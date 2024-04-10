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Декоммунизация продолжается — какие одесские улицы могут получить новые названия

10 апреля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Декоммунизация продолжается — какие одесские улицы могут получить новые названия
Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе стартовало электронное обсуждение переименования улиц, переулков и других объектов топонимики. В частности, предлагают изменить названия, которые были даны в честь советских военных и культурных деятелей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Что вынесено на обсуждение

На е-обсуждение вынесено 14 топонимических названий Одессы. А именно:

  • Переулок Орловский 1-й — Переулок Профессора Беркевича;
  • Переулок Орловский 2-й — Переулок Профессора Кононовича;
  • Улица Восьмого марта 4-я Линия — Улица Фаховая;
  • Сквер Красный — Сквер Десмета;
  • Улица Бунина — Улица Полицейская;
  • Проспект Гагарина — Проспект Несокрушимых;
  • Улица Екатерининская — Улица Европейская;
  • Площадь Екатерининская — Площадь Европейская;
  • Улица Маршала Говорова — Улица Добровольцев;
  • Улица Ползунова — Улица Буковинская;
  • Переулок Ползунова — Переулок Хотинский;
  • Переулок Пролетарский 3-й — Переулок Географический;
  • Улица Жуковского — Улица Леси Украинки;
  • Улица Леси Украинки — Улица Елены Пчилки.

Условия электронного обсуждения

Электронное обсуждение проводится с 10:00 10 апреля до 10:00 20 апреля 2024 г. на вебпортале Одесского городского совета "Социально активный гражданин": citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение".

К участию допускаются совершеннолетние жители Одессы, на момент обсуждения имеющие одесскую прописку.

Переименование в Одессе

Напомним, что очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета превратилось в настоящий политический ринг. Инициатива переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского повлекла за собой бурную дискуссию среди членов комиссии.

Также мы сообщали, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

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