Декоммунизация продолжается — какие одесские улицы могут получить новые названия
В Одессе стартовало электронное обсуждение переименования улиц, переулков и других объектов топонимики. В частности, предлагают изменить названия, которые были даны в честь советских военных и культурных деятелей.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Что вынесено на обсуждение
На е-обсуждение вынесено 14 топонимических названий Одессы. А именно:
- Переулок Орловский 1-й — Переулок Профессора Беркевича;
- Переулок Орловский 2-й — Переулок Профессора Кононовича;
- Улица Восьмого марта 4-я Линия — Улица Фаховая;
- Сквер Красный — Сквер Десмета;
- Улица Бунина — Улица Полицейская;
- Проспект Гагарина — Проспект Несокрушимых;
- Улица Екатерининская — Улица Европейская;
- Площадь Екатерининская — Площадь Европейская;
- Улица Маршала Говорова — Улица Добровольцев;
- Улица Ползунова — Улица Буковинская;
- Переулок Ползунова — Переулок Хотинский;
- Переулок Пролетарский 3-й — Переулок Географический;
- Улица Жуковского — Улица Леси Украинки;
- Улица Леси Украинки — Улица Елены Пчилки.
Условия электронного обсуждения
Электронное обсуждение проводится с 10:00 10 апреля до 10:00 20 апреля 2024 г. на вебпортале Одесского городского совета "Социально активный гражданин": citizen.omr.gov.ua в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение".
К участию допускаются совершеннолетние жители Одессы, на момент обсуждения имеющие одесскую прописку.
Переименование в Одессе
Напомним, что очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета превратилось в настоящий политический ринг. Инициатива переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского повлекла за собой бурную дискуссию среди членов комиссии.
Также мы сообщали, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".
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