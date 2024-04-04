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Замість Катерининської площі в Одесі буде Європейська — що ще перейменують

4 квітня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Замість Катерининської площі в Одесі буде Європейська — що ще перейменують
Катерининська площа в Одесі. Фото: Одеська міськрада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Історико-топонімічна комісія рекомендувала перейменувати центральні вулиці міста. Зокрема, мова йде про назви вулиці та площі на честь Катерини ІІ, а також ті, які названі в честь російських літературних діячів. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Нові назви вулиць Одеси

Комісія в більшості рекомендувала нові назви, проте щодо вулиці Буніна прийнято рішення про повернення її історичного найменування.

  • пл. Катерининська — пл. Європейська;
  • Катерининська — Європейська;
  • Жуковського —  Лесі Українки;
  • Буніна — Поліцейська.

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, що чергове засідання історико-топонімічної комісії Одеської міської ради перетворилося на справжній політичний ринг. Ініціатива перейменування вулиць Пушкінської, Буніна та Жуковського спричинила бурхливу дискусію серед членів комісії.

Також ми повідомляли, що мер Одеси 25 березня підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

Одеса
Одеська область
декомунізація
вулиці
Одеська ОДА
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