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Вместо Екатерининской площади в Одессе будет Европейская — что еще переименуют

4 апреля 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вместо Екатерининской площади в Одессе будет Европейская — что еще переименуют
Екатерининская площадь в Одессе. Фото: Одесский горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать центральные улицы города. В частности, речь идет о названиях улицы и площади в честь Екатерины II, а также о названиях в честь российских литературных деятелей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Комиссия в большинстве рекомендовала новые названия, однако по улице Бунина принято решение о возвращении ее исторического наименования.

  • пл. Екатерининская — пл. Европейская;
  • Екатерининская — Европейская;
  • Жуковского — Леси Украинки;
  • Бунина — Полицейская.

Переименование в Одессе

Напомним, что очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета превратилось в настоящий политический ринг. Инициатива переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского повлекла за собой бурную дискуссию среди членов комиссии.

Также мы сообщали, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Так, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

Одесса
Одесская область
декоммунизация
улицы
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