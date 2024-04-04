Вместо Екатерининской площади в Одессе будет Европейская — что еще переименуют
Историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать центральные улицы города. В частности, речь идет о названиях улицы и площади в честь Екатерины II, а также о названиях в честь российских литературных деятелей.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Новые названия улиц Одессы
Комиссия в большинстве рекомендовала новые названия, однако по улице Бунина принято решение о возвращении ее исторического наименования.
- пл. Екатерининская — пл. Европейская;
- Екатерининская — Европейская;
- Жуковского — Леси Украинки;
- Бунина — Полицейская.
Переименование в Одессе
Напомним, что очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета превратилось в настоящий политический ринг. Инициатива переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского повлекла за собой бурную дискуссию среди членов комиссии.
Также мы сообщали, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Так, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".
Читайте Новини.LIVE!