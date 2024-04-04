Вместо Екатерининской площади в Одессе будет Европейская — что еще переименуют

Екатерининская площадь в Одессе. Фото: Одесский горсовет

Историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать центральные улицы города. В частности, речь идет о названиях улицы и площади в честь Екатерины II, а также о названиях в честь российских литературных деятелей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Комиссия в большинстве рекомендовала новые названия, однако по улице Бунина принято решение о возвращении ее исторического наименования.

пл. Екатерининская — пл. Европейская;

Екатерининская — Европейская;

Жуковского — Леси Украинки;

Бунина — Полицейская.

Переименование в Одессе

Напомним, что очередное заседание историко-топонимической комиссии Одесского городского совета превратилось в настоящий политический ринг. Инициатива переименования улиц Пушкинской, Бунина и Жуковского повлекла за собой бурную дискуссию среди членов комиссии.

Также мы сообщали, что мэр Одессы 25 марта подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Так, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".