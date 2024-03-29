Говорова та проспект Гагаріна в Одесі перейменують — нові назви

Вказівники вулиць в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендує змінити назву деяких вулиць міста. Йдеться про найменування на честь радянських діячів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Члени комісії запропонували нові назви для вул. Маршала Говорова та просп. Гагаріна. А саме:

вул. М. Говорова — вул. Добровольців;

просп. Гагаріна — просп. Незламних.

Перейменування обґрунтовують тим, що слід увіковічити внесок бійців у боротьбу за незалежність України. У подальшому ці пропозиції мають бути розглянуті на громадських обговореннях.

Перейменування в Одесі та області

Нагадаємо, що міський голова підписав розпорядження про перейменування п'яти вулиць міста. Так, нові назви були обрані на честь загиблих військових, відзначених державною нагородою "Герой України".

Також ми повідомляли, що село Надеждівка в Одеській області вирішили перейменувати на Шампань. Таке рішення затвердив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Окрім цього, 20 березня було прийняте рішення з перейменування міста Южне на пленарному засіданні Комітету Верховної Ради України. Тож тепер воно буде нести нову назву — Порт-Аненталь.