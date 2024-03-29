Говорова и проспект Гагарина в Одессе переименуют — новые названия
Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендует изменить название некоторых улиц города. Речь идет о наименовании в честь советских деятелей.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Какие улицы могут переименовать
Члены комиссии предложили новые наименования для ул. Маршала Говорова и просп. Гагарина. А именно:
- ул. М. Говорова — ул. Добровольцев;
- просп. Гагарина — просп. Несокрушимых.
Переименование обосновывается тем, что следует увековечить вклад бойцов в борьбу за независимость Украины. В дальнейшем эти предложения должны рассматриваться на общественных обсуждениях.
Переименование в Одессе и области
Напомним, что мэр подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".
Также мы сообщали, что село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Кроме того, 20 марта было принято решение по переименованию города Южный на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь оно будет нести новое название — Порт-Аненталь.
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