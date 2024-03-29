Говорова и проспект Гагарина в Одессе переименуют — новые названия

Указатели улиц в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендует изменить название некоторых улиц города. Речь идет о наименовании в честь советских деятелей.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Члены комиссии предложили новые наименования для ул. Маршала Говорова и просп. Гагарина. А именно:

ул. М. Говорова — ул. Добровольцев;

просп. Гагарина — просп. Несокрушимых.

Переименование обосновывается тем, что следует увековечить вклад бойцов в борьбу за независимость Украины. В дальнейшем эти предложения должны рассматриваться на общественных обсуждениях.

Переименование в Одессе и области

Напомним, что мэр подписал распоряжение о переименовании пяти улиц города. Да, новые названия были избраны в честь погибших военных, отмеченных государственной наградой "Герой Украины".

Также мы сообщали, что село Надеждовка в Одесской области решили переименовать в Шампань. Такое решение утвердил Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме того, 20 марта было принято решение по переименованию города Южный на пленарном заседании Комитета Верховной Рады Украины. Теперь оно будет нести новое название — Порт-Аненталь.