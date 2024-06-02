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В Одессе переименовали улицу Кибальчича — в честь кого новое название

2 июня 2024 13:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе переименовали улицу Кибальчича — в честь кого новое название
Улица Кибальчича в Одессе. Фото: скриншот из google.maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе улица Кибальчича официально переименована в честь итальянского скульптора Луиджи Иорини. Он внес значительный вклад в культурное наследие города.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Что известно о скульпторе

Скульптор приехал в Одессу в возрасте 53 лет в 1869 году и оставил городу богатое архитектурное и культурное наследие. Среди его работ — скульптуры Меркурия и Цереры, а также композиция "День и Ночь" на здании Одесского городского совета. В музеях Одессы хранятся другие работы Иорине: бюст Франца Моранди и бюст Маразли.

В Одессе переименовали улицу Кибальчича - в честь кого новое название - фото 1
Итальянский скульптор Луиджи Иорини. Фото: ОГС

Смерть скульптора

Известно, что Луиджи Иорини умер в Одессе и похоронен на Втором христианском кладбище. После его смерти скульптор Борис Эдуардс, в честь которого также переименована улица Писарева, инициировал стипендию имени Иорине. Она выплачивалась талантливым учащимся школы до 1917 года.

В Одессе переименовали улицу Кибальчича - в честь кого новое название - фото 2
Композиция "День и ночь" на здании Одесского городского совета. Фото: ОГС

Больше о декоммунизации в Одессе

Напомним, в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города — вместо Екатерининской. Таким образом, южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляется от имперских символов.

Также мы писали, что памятник Воронцову в Одессе является спорным сооружением в сегодняшних реалиях. Неоднократно общество ставить вопрос о его демонтаже, однако в повестке дня этот вопрос пока не стоит. В то же время в институте памяти есть однозначное мнение относительно демонтажа памятника.

Добавим, что город Южный пока не будут переименовывать в Порт-Аненталь. Такое решение связано с недовольством новым названием среди местных жителей.

декоммунизация
переименования
Одесса
Одесская область
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