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Пам'ятник Воронцову в Одесі має бути демонтованим — Інститут пам'яті

22 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Пам'ятник Воронцову в Одесі має бути демонтованим — Інститут пам'яті
Пам'ятник Воронцову в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Пам'ятник Воронцову в Одесі є спірною спорудою в реаліях сьогодення. Неодноразово суспільство підіймало питання щодо його демонтажу, проте у порядку денному це питання наразі не стоїть. У цей же час в інституті пам'яті мають однозначну думку щодо демонтажу пам'ятника.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті.

Демонтаж пам'ятника

Пам'ятник князю Воронцову, встановлений на Соборній площі в Одесі, на думку співробітника Українського інституту національної пам'яті, має бути демонтованим. За словами Олександра Городилова, князь Воронцов був виключно представником Російської імперії як генерал-губернатор, тому пам'ятник його особі має бути прибраним.

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"Якщо взяти фігуру Воронцова — хтось хоче, хтось ні — але його пам'ятник слід демонтувати, тому що він особисто представляв тут російську імперію. Мова йде і про пам'ятник, і про назву вулиці", — підкреслив Олександр Городилов.

Діяльність князя Воронцова

Князь Михайло Воронцов був російським державним діячем і генерал-губернатором Новоросійського краю і Бессарабії, який значно вплинув на розвиток Одеси в першій половині XIX століття. Під його керівництвом Одеса стала важливим культурним, освітнім та торгівельним центром. 

Пам'ятник воронцову в Одесі
Напис на пам'ятнику Воронцову в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Воронцов сприяв відкриттю училища східних мов, двох гімназій, численних шкіл, жіночого училища, публічної бібліотеки, товариства історії та древностей, а також інших культурних і освітніх закладів. Він також організував благодійну допомогу під час голоду 1833 року, використавши власні кошти для закупівлі зерна і порятунку життя багатьох одеситів.

Більше про декомунізацію в Одесі

Ми раніше писали, що активне перейменування розпочалося вже у червні 2022 року, і станом на сьогодні у місті вже перейменовано понад 200 топонімів. Таким чином, Одеса майже позбавилася від російської спадщини. Про процес перейменування вулиць журналістам Новини.LIVE розповів депутат одеської міської ради та член історико-топонімічної комісії Петро Обухов.

Також ми повідомляли, що  історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо ліквідації обличчя Леніна на "крилах перемоги", але поки немає термінів. Це пов’язано з дефіцитом коштів у бюджеті міста.

Одеса
пам'ятник архітектури
Одеська область
декомунізація
пам'ятник
культура
Одеська ОДА
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