Пам'ятник Воронцову в Одесі має бути демонтованим — Інститут пам'яті
Пам'ятник Воронцову в Одесі є спірною спорудою в реаліях сьогодення. Неодноразово суспільство підіймало питання щодо його демонтажу, проте у порядку денному це питання наразі не стоїть. У цей же час в інституті пам'яті мають однозначну думку щодо демонтажу пам'ятника.
Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті.
Демонтаж пам'ятника
Пам'ятник князю Воронцову, встановлений на Соборній площі в Одесі, на думку співробітника Українського інституту національної пам'яті, має бути демонтованим. За словами Олександра Городилова, князь Воронцов був виключно представником Російської імперії як генерал-губернатор, тому пам'ятник його особі має бути прибраним.
"Якщо взяти фігуру Воронцова — хтось хоче, хтось ні — але його пам'ятник слід демонтувати, тому що він особисто представляв тут російську імперію. Мова йде і про пам'ятник, і про назву вулиці", — підкреслив Олександр Городилов.
Діяльність князя Воронцова
Князь Михайло Воронцов був російським державним діячем і генерал-губернатором Новоросійського краю і Бессарабії, який значно вплинув на розвиток Одеси в першій половині XIX століття. Під його керівництвом Одеса стала важливим культурним, освітнім та торгівельним центром.
Воронцов сприяв відкриттю училища східних мов, двох гімназій, численних шкіл, жіночого училища, публічної бібліотеки, товариства історії та древностей, а також інших культурних і освітніх закладів. Він також організував благодійну допомогу під час голоду 1833 року, використавши власні кошти для закупівлі зерна і порятунку життя багатьох одеситів.
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