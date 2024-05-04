Коли приберуть обличчя Леніна в Одесі — доля площі 10 квітня

Орден Леніна в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса уже декілька років працює над декомунізацією. Цей процес розпочався ще після Революції Гідності та продовжується по нині. Проте владу міста неодноразово звинувачували у небажанні якнайшвидше позбуватися від радянського минулого та спадку "старшого брата". Зокрема скандали постійно точаться щодо ордена Леніна, який "прикрашає" площу 10 квітня.

Коли приберуть обличчя російського вождя журналістам Новини.LIVE розповів депутат одеської міської ради та член історико-топонімічної комісії Петро Обухов.

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Обличчя Леніна — коли приберуть

За словами депутата історико-топонімічна комісія уже давно ухвалила рішення щодо ліквідації обличчя Леніна на "крилах перемоги", але поки немає строків. Це пов’язано з дефіцитом коштів у бюджеті міста.

"Щодо Леніна вже є позитивне рішення щодо його демонтажу. Просто треба почекати, коли воно буде реалізовано. Можливо, це станеться після закінчення війни. Але мерія вже ухвалила таке рішення. Зараз чекають, коли буде бюджет", — розповів Петро Обухов.

Депутат одеської міської ради та член історико-топонімічної комісії Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

Більше про перейменування в Одесі

Нагадаємо, в Одесі стався скандал за участю Історико-топонімічної комісії, члени якої не дали дозвіл на встановлення погруддя полеглого героя України Віталія Скакуна. Однак у міській раді повідомляють, що на це є об'єктивні причини та для майбутнього пам'ятнику вже визначили більш відповідне місце розташування.

Також ми писали, що в Одесі стартувало електронне обговорення щодо перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів топоніміки. Зокрема, пропонують змінити назви, які були надані на честь радянських військових та культурних діячів.

Додамо, місто Южне поки не перейменовуватимуть у Порт-Аненталь. Таке рішення пов’язано з незадоволенням новою назвою серед місцевих мешканців.