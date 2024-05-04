Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Когда уберут лицо Ленина в Одессе — судьба площади 10 апреля arrow

Когда уберут лицо Ленина в Одессе — судьба площади 10 апреля

4 мая 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Когда уберут лицо Ленина в Одессе — судьба площади 10 апреля
Орден Ленина в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса уже несколько лет работает над декоммунизацией . Этот процесс начался еще после Революции Достоинства и продолжается по сей день. Однако власти города неоднократно обвиняли в нежелании как можно быстрее избавляться от советского прошлого и наследия "старшего брата". В частности, скандалы постоянно идут относительно ордена Ленина, который "украшает" площадь 10 апреля.

Когда уберут лицо российского вождя журналистам Новини.LIVE рассказал депутат одесского городского совета и член историко-топонимической комиссии Петр Обухов.

Читайте также:

Лицо Ленина — когда уберут

По словам депутата, историко-топонимическая комиссия уже давно приняла решение о ликвидации лица Ленина на "крыльях победы", но пока нет сроков. Это связано с дефицитом денежных средств в бюджете города.

"По Ленину уже есть положительное решение по его демонтажу. Просто нужно подождать, когда оно будет реализовано. Возможно, это произойдет после окончания войны. Но мэрия уже приняла такое решение. Сейчас ждут, когда будет бюджет", — рассказал Петр Обухов.

Когда уберут лицо Ленина в Одессе - судьба площади 10 апреля - фото 1
Депутат одесского городского совета и член историко-топонимической комиссии Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, в Одессе произошел скандал с участием Историко-топонимической комиссии, члены которой не дали разрешение на установление бюста павшего героя Украины Виталия Скакуна. Однако в городском совете сообщают, что на это есть объективные причины и для будущего памятника уже определили более подходящее месторасположение.

Также мы писали, что в Одессе стартовало электронное обсуждение переименования улиц, переулков и других объектов топонимики. В частности, предлагают изменить названия, предоставленные в честь советских военных и культурных деятелей.

Добавим, что город Южный пока не будут переименовывать в Порт-Аненталь. Такое решение связано с недовольством новым названием среди местных жителей.

Одесса
Одесская область
декоммунизация
памятник
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен