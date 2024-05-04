Когда уберут лицо Ленина в Одессе — судьба площади 10 апреля

Орден Ленина в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса уже несколько лет работает над декоммунизацией . Этот процесс начался еще после Революции Достоинства и продолжается по сей день. Однако власти города неоднократно обвиняли в нежелании как можно быстрее избавляться от советского прошлого и наследия "старшего брата". В частности, скандалы постоянно идут относительно ордена Ленина, который "украшает" площадь 10 апреля.

Когда уберут лицо российского вождя журналистам Новини.LIVE рассказал депутат одесского городского совета и член историко-топонимической комиссии Петр Обухов.

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По словам депутата, историко-топонимическая комиссия уже давно приняла решение о ликвидации лица Ленина на "крыльях победы", но пока нет сроков. Это связано с дефицитом денежных средств в бюджете города.

"По Ленину уже есть положительное решение по его демонтажу. Просто нужно подождать, когда оно будет реализовано. Возможно, это произойдет после окончания войны. Но мэрия уже приняла такое решение. Сейчас ждут, когда будет бюджет", — рассказал Петр Обухов.

Депутат одесского городского совета и член историко-топонимической комиссии Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, в Одессе произошел скандал с участием Историко-топонимической комиссии, члены которой не дали разрешение на установление бюста павшего героя Украины Виталия Скакуна. Однако в городском совете сообщают, что на это есть объективные причины и для будущего памятника уже определили более подходящее месторасположение.

Также мы писали, что в Одессе стартовало электронное обсуждение переименования улиц, переулков и других объектов топонимики. В частности, предлагают изменить названия, предоставленные в честь советских военных и культурных деятелей.

Добавим, что город Южный пока не будут переименовывать в Порт-Аненталь. Такое решение связано с недовольством новым названием среди местных жителей.