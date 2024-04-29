Декомунізація по-одеськи: що буде з памʼятниками російським діячам

Памʼятник графу Воронцову в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Декомунізація в Одесі повільно, але впевнено просувається. Без скандалів не обходиться, адже досі багато центральних вулиць названо на честь діячів радянської чи імперської доби. Також залишається невідомою доля памʼятників Пушкіну та Воронцову.

Про процес перейменування вулиць журналістам Новини.LIVE розповів депутат одеської міської ради та член історико-топонімічної комісії Петро Обухов.



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Процес декомунізації в Одесі

Процес декомунізації в Одесі розпочався ще після Революції Гідності та війни на сході нашої країни. Тоді Україна вичищала себе від радянського минулого та спадку "старшого брата". Активне перейменування розпочалося вже у червні 2022 року, і станом на сьогодні у місті вже перейменовано понад 200 топонімів. Таким чином, Одеса майже позбавилася від російської спадщини.

Алея Захисників у парку Перемоги. Фото: Новини.LIVE

Але попри активне позбавлення від усього російського, у місті все ж залишаються такі вразливі моменти, як орден Леніна на "крилах перемоги". Наразі історико-топонімічна комісія не ухвалила рішення щодо їхньої ліквідації, каже депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Проте невдовзі це може змінитися.

"Є проблема з памʼятниками, наприклад, з зображенням ордена Леніна на площі 10 квітня. Але це також буде вирішено. Зокрема, щодо Леніна також є вже позитивне рішення щодо його демонтажу. І просто треба почекати, коли воно буде реалізовано. Зараз чекають, коли буде бюджет. Можливо, це буде після закінчення війни. Але мерія вже ухвалила таке рішення", — розповів член історико-топонімічної комісії Петро Обухов.

Член історико-топонімічної комісії Петро Обухов. Фото: Новини.LIVE

Стела на площі 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Доля Пушкіна та Воронцова

Після знесення памʼятника засновникам Одеси, на чолі яких стояла Катерина ІІ, ліквідація монументів російським імперіалістам пришвидшилася. Сьогодні багато розмов точиться навколо старовинних памʼятників Пушкіна то Воронцова, які можуть залишитися у місті ще надовго, якщо буде такий запит від громади.

"Стосовно старовинних памʼятників, яким понад 100 років, їх історико-топонімічна комісія вирішила залишити. Щодо памʼятника Пушкіну біля музею — поки що голосування не було, але є бажання його прибрати. Це відносно новий памʼятник, у ньому немає історичного сенсу", — додав депутат міськради.

Памʼятник Пушкіна біля одеської мерії. Фото: Новини.LIVE

За словами Обухова, рішення щодо перейменування вулиці Пушкіна поки немає, адже більшість членів історико-топонімічної комісії не підтримали це рішення. Однак назва все ж може змінитися, якщо її ухвалить голова обласної адміністрації.

"Варто зазначити, що дозвіл на перейменування топонімів отримав також і голова ОВА. Тобто пан Кіпер своїм розпорядженням може це зробити. Але й місто не втратило цього права. Комісія в принципі може в будь-який момент зібратися і це зробити", — сказав член комісії.

Петро Обухов про долю памʼятників. Фото: Новини.LIVE

Перейменування вулиць на честь героїв

Наразі найактуальнішими варіантами для перейменування вулиць є назви на честь захисників України, які поклали свої життя на полі бою. Сьогодні вже з десяток топонімів Одеси мають імена військових. Зокрема, колишня вулиця Бочарова, яка тепер називається Владислава Бувалкіна.

"Деякі вулиці — це помилка. От, наприклад, як Якутська, яка стала вулицею Бедзая. Це маленька вуличка в приватному секторі, там навіть асфальту немає. Це некоректно, я хотів би, щоб вулиця Говорова була названа на його честь. Але вона вже має нову назву — Героїв Добровольців", — наголосив Обухов.

За словами депутата, дуже багато пропозицій є на розгляді в історико-топонімічної комісії щодо перейменування. Але сьогодні першочергово братимуться до уваги кавалери орденів Богдана Хмельницького або княгині Ольги

"Всіх інших будемо потроху після війни проштовхувати, вже зарезервовано близько 50 вулиць. Вони зараз не перейменовуються. Це ділянка навколо 411 батареї. Сподіваюсь, що нових загиблих вже не буде, але ми розуміємо, що це можливо", — зазначив депутат.

Обухов про перейменування вулиць. Фото: Новини.LIVE

Водночас центральна частина міста залишається майже без зміни. Після перейменування вулиці Катеринської на Європейську цей процес дещо загальмувався. Однак все ж в історичній частині залишається три топоніми, каже Обухов, які обовʼязково мають змінити свої назви.

"Три вулиці — Буніна, Пушкінська, Жуковського — залишилися. І було вже рішення перейменувати Жуковського на честь Лесі Українки, бо в центрі немає жодної назви на честь українського діяча. Але, на жаль, поки що депутати його не підтримали. Особисто я б дуже хотів, щоб вулиці Буніна більше не було", — сказав Петро Обухов.

Як обирають нові назви

Процедура ухвалення нових назв проходить декілька етапів: від подання пропозиції до виносу на голосування. Перш за все вони мають бути повʼязані з історією України, Одесою та навіть з історією сучасної російсько-української війни.

"Ось, наприклад в нас з'явилася вулиця Героїв Зміїного, Маріупольська. У нас було багато вулиць на честь російських річок та міст, але зараз вони змінилися на українські", — зазначив член історико-топонімічної комісії.

Але окрім затребуваних назв, є сьогодні й загальновживані, без ідеологічної привʼязки. Зокрема, у промисловому районі, біля колишнього заводу "Большевик", всі вулиці названі на честь продукції, яку він колись виробляв.

Депутат міськради про нові назви. Фото: Новини.LIVE

Загалом сьогодні Одеса продовжує активно позбавлятися від усього російського, демонструючи окупантам, що місто їм не належить. Попри те, що у нас ще залишається багато символів імперськості, найближчим часом їх може не стати. Одеса — це Україна, і тут мають шанувати своїх героїв та памʼятати їхні подвиги.