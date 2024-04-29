Декоммунизация по-одесски: что будет с памятниками российским деятелям

Памятник графу Воронцову в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Декоммунизация в Одессе медленно, но уверенно продвигается. Без скандалов не обходится, ведь до сих пор многие центральные улицы названы в честь деятелей советских или имперских времен. Также остается неизвестной судьба памятников Пушкину и Воронцову.

О процессе переименования улиц журналистам Новини.LIVE рассказал депутат одесского городского совета и член историко-топонимической комиссии Петр Обухов.



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Процесс декоммунизации в Одессе

Процесс декоммунизации в Одессе начался после революции Достоинства и войны на востоке нашей страны. Тогда Украина очищала себя от советского прошлого и наследия "старшего брата". Активное переименование началось уже в июне 2022 года, и по состоянию на сегодняшний день в городе уже переименовано более 200 топонимов. Таким образом, Одесса почти избавилась от российского наследия.

Аллея защитников в парке Победы. Фото: Новини.LIVE

Но, несмотря на активное избавление от всего российского, в городе все же остаются такие уязвимые моменты, как орден Ленина на "крыльях победы". Сейчас историко-топонимическая комиссия не приняла решения по их ликвидации, говорит депутат Одесского городского совета Петр Обухов. Однако вскоре это может измениться.

"Есть проблема с памятниками, например с изображением ордена Ленина на площади 10 апреля. Но это тоже будет решено. В частности, по Ленину также есть положительное решение по его демонтажу. И просто нужно подождать, когда оно будет реализовано. Сейчас ждут, когда будет бюджет. Возможно, это будет после окончания войны. Но мэрия уже приняла такое решение", — рассказал член историко-топонимической комиссии Петр Обухов.

Член историко-топонимической комиссии Петр Обухов. Фото: Новини.LIVE

Стела на площади 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Судьба Пушкина и Воронцова

После сноса памятника основателям Одессы, во главе которых стояла Екатерина II, ликвидация монументов российским империалистам ускорилась. Сегодня много разговоров ведется вокруг старинных памятников Пушкина и Воронцова, которые могут остаться в городе еще надолго, если будет такой запрос от громады.

"Что касается старинных памятников, которым более 100 лет, их историко-топонимическая комиссия решила оставить. Насчет памятника Пушкину возле музея — пока голосования не было, но есть желание его убрать. Это относительно новый памятник, в нем нет исторического смысла", — добавил депутат горсовета.

Памятник Пушкину возле одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

По словам Обухова, решения по переименованию улицы Пушкина пока нет, ведь большинство членов историко-топонимической комиссии не поддержали это решение. Однако название все же может измениться, если его примет глава областной администрации.

"Стоит отметить, что разрешение на переименование топонимов получил также и глава ОВА. То есть Олег Кипер своим распоряжением может это сделать. Но и город не потерял это право. Комиссия в принципе может в любой момент собраться и это сделать", — сказал член Комиссии.

Петр Обухов о судьбах памятников. Фото: Новини.LIVE

Переименование улиц в честь героев

Сейчас самыми актуальными вариантами для переименования улиц являются названия в честь защитников Украины, уложивших свои жизни на поле боя. Сегодня уже около десятка топонимов Одессы имеют имена военных. В частности, бывшая улица Бочарова, которая теперь называется Владиславом Бувалкиным.

"Некоторые улицы — это ошибка. Вот, например, как Якутская, которая стала улицей Бедзая. Это маленькая улочка в частном секторе, там даже асфальта нет. Это некорректно, я хотел бы, чтобы улица Говорова была названа в его честь. Но она уже имеет новое название — Героев Добровольцев", — подчеркнул Обухов.

По словам депутата, очень много предложений есть на рассмотрении в историко-топонимической комиссии по переименованию. Но сегодня в первую очередь будут приниматься во внимание кавалеры орденов Богдана Хмельницкого или княгини Ольги.

"Все остальные будем понемногу после войны проталкивать, уже зарезервировано около 50 улиц. Они сейчас не переименовываются. Это участок вокруг 411 батареи. Надеюсь, что новых погибших уже не будет, но мы понимаем, что это возможно", — отметил депутат.

Обухов о переименовании улиц. Фото: Новини.LIVE

В то же время центральная часть города остается почти без изменений. После переименования улицы Екатеринской в Европейскую, этот процесс несколько затормозился. Однако все же в исторической части остаются три топонима, говорит Обухов, которые обязательно должны изменить свои названия.

"Три улицы — Бунина, Пушкинская, Жуковского — остались. И было уже решение переименовать Жуковского в честь Леси Украинки, потому что в центре нет ни одного названия в честь украинского деятеля. Но, к сожалению, пока депутаты его не поддержали. Лично я бы очень хотел, чтобы улицы Бунина больше не было", — сказал Петр Обухов.

Как выбирают новые названия

Процедура принятия новых названий проходит несколько этапов: от представления предложения до выноса на голосование. Прежде всего, они должны быть связаны с историей Украины, Одессой и даже с историей современной российско-украинской войны.

"Вот, например, у нас появилась улица Героев Змеиного, Мариупольская. У нас было много улиц в честь российских рек и городов, но сейчас они изменились на украинские", — отметил член историко-топонимической комиссии.

Но кроме востребованных названий, сегодня и общеупотребительные, без идеологической привязки. В частности, в промышленном районе, возле бывшего завода "Большевик", все улицы названы в честь продукции, которую он когда-то производил.

Депутат горсовета о новых названиях. Фото: Новини.LIVE

В общем, сегодня Одесса продолжает активно избавляться от всего российского, демонстрируя оккупантам, что город им не принадлежит. Несмотря на то, что у нас остается много символов имперскости, в ближайшее время их может не стать. Одесса — это Украина, и здесь должны уважать своих героев и помнить их подвиги.