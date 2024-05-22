Памятник Воронцову в Одессе должен быть демонтирован — Институт памяти

Памятник Воронцову в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Памятник Воронцову в Одессе является спорным сооружением в сегодняшних реалиях. Неоднократно общество поднимало вопрос его демонтажа, однако в повестке дня этот вопрос пока не стоит. В это же время в институте памяти есть однозначное мнение относительно демонтажа памятника.



Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Демонтаж памятника

Памятник князю Воронцову, установленный на Соборной площади в Одессе, по мнению сотрудника Украинского института национальной памяти, должен быть демонтирован. По словам Александра Городилова, князь Воронцов был исключительно представителем Российской империи в качестве генерал-губернатора, поэтому памятник его лицу должен быть убран.

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"Если взять фигуру Воронцова — кто-то хочет, кто-то нет, но его памятник следует демонтировать, потому что он лично представлял здесь Российскую империю. Речь идет и о памятнике, и о названии улицы", — подчеркнул Александр Городилов.

Деятельность князя Воронцова

Князь Михаил Воронцов был российским государственным деятелем и генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабии, значительно повлиявшим на развитие Одессы в первой половине XIX века. Под его руководством Одесса стала важнейшим культурным, образовательным и торговым центром.

Надпись на памятнике Воронцову в Одессе. Фото: Новости.

Воронцов способствовал открытию училища восточных языков, двух гимназий, многочисленных школ, женского училища, публичной библиотеки, общества истории и древностей, а также других культурных и образовательных учреждений. Он также организовал благотворительную помощь во время голода 1833 года, использовав собственные средства для закупки зерна и спасения жизни многих одесситов.

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