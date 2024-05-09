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В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї

9 травня 2024 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
День Європи в Одесі: у місті перейменували Катерининську площу
В Одесі відкрили Європейську площу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні Україна вперше відзначає День Європи на державному рівні. З нагоди свята в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавлятися від імперських символів. 

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії відкриття та дізналися усі подробиці.

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Повернення до європейської історії 

Одеса — історично європейське місто, в якому проживає понад 130 різних національностей. І поява Європейської площі досить символічна та знаменує відмову від всього російського та зближення з заходом.

Новий вказівник вулиці в Одесі
Новий вказівник вулиці. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що процес перейменування був досить довгим та пройшов багато стадій ухвалення. Але найголовнішим є те, що перш за все позбутися від назви на честь кривавої імператриці, яка знищувала українців та українську ідентичність, підтримали одесити. 

"Дійсно дух нашого міста, його архітектура, його історія тісно пов'язані з Європою. І це шана нашій пам'яті і наш погляд у майбутнє — в те, що ми віримо в європейські цінності. Ми їх цінуємо та впроваджуємо у щоденне життя", — наголосив заступник одеського міського голови Павло Вугельман. 

В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї - фото 2
Заступник одеського міського голови Павло Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Розвиток за європейськими стандартами

Варто зазначити, що Одеса продовжує розвиток та модернізацію за європейськими стандартами. У місті продовжують втілювати життя багато проєктів, зокрема організація простору на новій Європейській площі (колишній Катерининській). Найближчим часом місто-побратим Венеція розпочне відповідні роботи, аби одна з найцентральніших ділянок Одеси стала більше прогулянковою. 

"На сьогоднішній день йдуть процес перемовин з нашим містом-побратимом Венеція щодо встановлення тут нової композиції чи фонтану. Крім того, йде обговорення перейменування великої кількості вулиць на честь наших міст-побратимів", — додав віцемер. 

В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї - фото 3
Європейська площа з прапорами. Фото: Новини.LIVE
В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї - фото 4
Європейські дипломати на відкритті Європейської площі. Фото: Новини.LIVE

Україна сьогодні виборює право на існування як сильної та прогресивної європейської країни.  Героїзм наших Збройних Сил бачить увесь світ, які борються за нього. І ця боротьба триватиме до самої перемоги не без допомоги Європи.

Одеса
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Україна
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Новини Одеси
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