День Європи в Одесі: у місті перейменували Катерининську площу

В Одесі відкрили Європейську площу. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні Україна вперше відзначає День Європи на державному рівні. З нагоди свята в Одесі відбулося урочисте відкриття нової Європейської площі у самому серці міста — замість Катерининської. Таким чином південна пальміра продовжує процес деколонізації та позбавлятися від імперських символів.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії відкриття та дізналися усі подробиці.

Читайте також:

Повернення до європейської історії

Одеса — історично європейське місто, в якому проживає понад 130 різних національностей. І поява Європейської площі досить символічна та знаменує відмову від всього російського та зближення з заходом.

Новий вказівник вулиці. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що процес перейменування був досить довгим та пройшов багато стадій ухвалення. Але найголовнішим є те, що перш за все позбутися від назви на честь кривавої імператриці, яка знищувала українців та українську ідентичність, підтримали одесити.

"Дійсно дух нашого міста, його архітектура, його історія тісно пов'язані з Європою. І це шана нашій пам'яті і наш погляд у майбутнє — в те, що ми віримо в європейські цінності. Ми їх цінуємо та впроваджуємо у щоденне життя", — наголосив заступник одеського міського голови Павло Вугельман.

Заступник одеського міського голови Павло Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Розвиток за європейськими стандартами

Варто зазначити, що Одеса продовжує розвиток та модернізацію за європейськими стандартами. У місті продовжують втілювати життя багато проєктів, зокрема організація простору на новій Європейській площі (колишній Катерининській). Найближчим часом місто-побратим Венеція розпочне відповідні роботи, аби одна з найцентральніших ділянок Одеси стала більше прогулянковою.

"На сьогоднішній день йдуть процес перемовин з нашим містом-побратимом Венеція щодо встановлення тут нової композиції чи фонтану. Крім того, йде обговорення перейменування великої кількості вулиць на честь наших міст-побратимів", — додав віцемер.

Європейська площа з прапорами. Фото: Новини.LIVE

Європейські дипломати на відкритті Європейської площі. Фото: Новини.LIVE

Україна сьогодні виборює право на існування як сильної та прогресивної європейської країни. Героїзм наших Збройних Сил бачить увесь світ, які борються за нього. І ця боротьба триватиме до самої перемоги не без допомоги Європи.