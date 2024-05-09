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В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

9 мая 2024 13:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
День Европы в Одессе: в городе переименовали Екатерининскую площадь
В Одессе открыли Европейскую площадь. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня Украина впервые отмечает День Европы на государственном уровне. По случаю праздника в Одессе состоялось торжественное открытие новой Европейской площади в самом сердце города вместо Екатерининской. Таким образом, южная пальмира продолжает процесс деколонизации и избавляться от имперских символов.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии открытия и узнали все подробности.

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Одесса — исторически европейский город, в котором проживает более 130 разных национальностей. И появление Европейской площади достаточно символично и знаменует отказ от всего русского и сближение с западом.

Новый указатель улицы в Одессе
Новый указатель улицы. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что процесс переименования был достаточно долгим и прошел многие стадии принятия. Но самое главное, что прежде всего избавиться от названия в честь кровавой императрицы, которая уничтожала украинцев и украинскую идентичность, поддержали одесситы.

"Действительно дух нашего города, его архитектура, его история тесно связаны с Европой. И это уважение нашей памяти и наш взгляд в будущее — в то, что мы верим в европейские ценности. Мы их ценим и внедряем в повседневную жизнь", — заместил одесского городского головы Павел Вугельман.

В Одессе Екатерининской площади больше нет - что вместо нее - фото 2
Заместитель одесского городского головы Павел Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Развитие по европейским стандартам

Следует отметить, что Одесса продолжает развитие и модернизацию по европейским стандартам. В городе продолжают воплощать в жизнь многие проекты, в частности организация пространства на новой Европейской площади (бывшей Екатерининской). В ближайшее время город-побратим Венеция приступит к соответствующим работам, чтобы один из самых центральных участков Одессы стал более прогулочным.

"На сегодняшний день идут процесс переговоров с нашим городом-побратимом Венеция по поводу установления здесь новой композиции или фонтана. Кроме того, идет обсуждение переименования большого количества улиц в честь наших городов-побратимов", — добавил вицемер.

В Одессе Екатерининской площади больше нет - что вместо нее - фото 3
Европейская площадь с флагами. Фото: Новини.LIVE
В Одессе Екатерининской площади больше нет - что вместо нее - фото 4
Европейские дипломаты на открытии Европейской площади. Фото: Новини.LIVE

Украина сегодня борется за право на существование как сильной и прогрессивной европейской страны. Героизм наших Вооруженных Сил видит весь мир, борющийся за него. И эта борьба будет продолжаться до самой победы не без помощи Европы.

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