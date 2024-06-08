В Одесской области люди недовольны строительством фортификаций

Фортификационные сооружения в Одесской области. Фото: Олег Кипер

В Одесской области укрепляют и строят оборонительные фортификации. Для многих жителей региона это стало главной проблемой. Люди выражают свое недовольство и требуют компенсации за потерю земли.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Возникает очень много вопросов у попавших в земельные участки людей, на которых сегодня идет строительство. Очень много недовольных, особенно на Приднестровском направлении, там ставились зубы дракона, которые где-то переезд перекрыли", — сказал председатель ОВА.

Люди получат компенсацию

Несмотря на это, Кипер подчеркивает необходимость выполнения приказов Генерального штаба, отмечая, что это касается национальной безопасности. В настоящее время готовятся компенсации для людей, на чьих землях были установлены фортификационные сооружения.

"Я не мог не выполнить распоряжение Генерального штаба Украины, которое было подписано Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Это было указание, это была поставленная задача. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, на сегодняшний день выработаны решения относительно компенсационных мер", — говорит Олег Кипер.

Угроза высадки десанта никуда не исчезла

Глава ОВА также отметил, что многие пляжи в настоящее время остаются недоступными из-за военной составляющей. Он призвал граждан понимать важность строительства фортификационных сооружений для безопасности страны и в частности Одесского региона.

"Угроза у нас остается. У нас действительно препятствие врагу — это море. Сегодня наши Вооруженные силы вместе с СБУ и ГУР хорошо работают. Они (россияне. — Ред.) большую часть своих кораблей вывели уже дальше от нас. Но давайте будем объективными. Вы знаете, что в начале войны была угроза высадки десанта в Вилково", — сказал он.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Напомним, по состоянию на утро субботы, 8 июня, российские оккупанты вывели на дежурство в Черное море боевой корабль. Пока ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, захватчики продолжают их держать в пунктах базирования. Но следует помнить, что враг может запускать "Калибры" даже из своих военных портов, так что следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.