У ВМС розповіли, скільки російських кораблів на чергуванні у Чорному морі

Російські кораблі на чергуванні. Фото ілюстративне: РосЗМІ

Станом на ранок, 8 червня, російські окупанти вивели на чергування у Чорне море бойовий корабель. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, загарбники продовжують їх тримати у пунктах базування. Та слід пам'ятати, що ворог може запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів, тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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в Азовському морі — 7 озброєних окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри".

в Середземному морі перебуває один російський військовий корабель. Це ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли три судна, жодне з них не прямувало з протоки Босфор. Рух до Чорного моря здійснили 14 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої пройшло три з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується через нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії. Після влучання загарбникам довелося їхати до себе додому через Чонгар.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, унаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України, 6 червня, в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно загарбників.