В ВМС рассказали, сколько российских кораблей на дежурстве в Черном море

Российские корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: РосСМИ

По состоянию на утро, 8 июня, российские оккупанты вывели на дежурство в Черное море боевой корабль. Пока ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, захватчики продолжают их держать в пунктах базирования. Но следует помнить, что враг может запускать "Калибры" даже из своих военных портов, так что нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Азовском море — 7 вооруженных оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра"

в Средиземном море находится один российский военный корабль. Это ракетоноситель с вероятным залпом до 8 "Калибров"

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли три судна, ни одно из них не направлялось из пролива Босфор. Движение к Черному морю совершили 14 судов, в направлении пролива Босфор в течение последнего прошли три из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается из-за недавних ударов по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России. После попадания захватчикам пришлось ехать к себе на родину через Чонгар.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины, 6 июня, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно захватчиков.