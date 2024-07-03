В Одесской области активно возводятся фортификации - защита побережья

Фортификации на Черноморском пляже. Фото: соцсети

В Одесской области активно возводятся и укрепляются фортификационные сооружения, в частности на побережье. Так, тетраподы установили вдоль береговой линии на Черноморском пляже.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Фортификации на пляжах Черноморска

На пляжах Черноморска устанавливают тетраподы для защиты и укрепления побережья. Такие сооружения должны укрепить берег, ограничить доступ к потенциально заминированным участкам и противодействовать десантированию оккупантов.

В Черноморске строят фортификации. Фото: соцсети

Хотя официально пляж не открывали для купания, это не мешает местным жителям и гостям Черноморска наслаждаться Черным морем.

Больше о защите Одесчины

Мы писали, что для многих жителей региона строительство защитных конструкций стало главной проблемой. Люди выражают свое недовольство и требуют компенсации за потерю земли.

Также мы сообщали, что порты Одесской области обеспечивают большую часть экспорта украинского зерна. Таким образом, всемирный продовольственный рынок удается стабилизировать и помогать другим странам. Но для дальнейшей работы порты региона нужно лучше защитить.

Добавим, что Одесса — важный логистический город не только в экономическом плане, но и в военном. По мнению премьер-министра Австралии, если Украине удастся на 100% защитить его, то освобождение Черного моря останется лишь вопросом времени.