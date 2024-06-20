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Важливий зерновий хаб потребує захисту — польський міністр про Одесу

20 червня 2024 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Захист продовольчого хабу: чим важлива Одеса для світу
Польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні порти Одещини забезпечують більшу частину експорту українського зерна. Таким чином всесвітній продовольчий ринок вдається стабілізувати та допомагати іншим країнам. Тож для подальшої роботи порти регіону необхідно краще захистити. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка. 

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"Я розумію, що Одеса має працювати, як важливий пункт перевалки. Ви допомагаєте не лише нам, а й країнам Північної Африки та Близького Сходу. І тому ми повинні переконувати наших партнерів, що потрібна допомога", — розповів міністр. 

Для захисту потрібна зброя

Окремо Адам Шлапка наголосив, що для ефективного захисту Україні потрібна не лише ППО, а й зброя для атаки. І саме зараз тривають переговори про виділення чергового пакету допомогу, у який увійдуть ракети та артилерійські снаряди, зокрема. 

"Ми переконуємо наших партнерів, щоб пропорційно кожен передавав зброю для України, щоб вона могла оборонятися, а Одеса, як зерновий порт, могла працювати. Звичайно, ще будуть складні розмови. Але я думаю, що ми в кінці завжди домовимося", — додав посадовець. 

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum директорка Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанн Ворд заявила, що світ помре з голоду без української їжі. За її словами, експорт зерна з України показав, що навіть під час війни економіка країни може працювати й приносити користь світовій спільноті.

Також ми писали, від початку війни Одещина стала логістичним хабом для всієї України. Протягом двох років з Чорноморських портів експортовано 46 мільйонів тонн продовольства.

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