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Був у місті під час ракетного удару — прем'єр Греції згадав Одесу у промові на саміті

16 червня 2024 14:20
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Лілія Швець
редактор
Прем'єр Греції: "Я був із Зеленським в Одесі, коли російська ракета вдарила по порту"
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Фото: РБК-Україна
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна потребує продовольчої безпеки та захисту портової інфраструктури. Наразі, експорт через одеські порти важливий для всього світу, щоб не допустити голоду та стримати ціни на продукти. 

Про це на Саміті миру заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розповів у своєму зверненні.

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Він поділився спогадами про той момент, коли разом з Президентом України Володимиром Зеленським перебував в Одесі під час російського ракетного удару по порту.

"Ця війна стала глобальною проблемою, і тому ми сьогодні тут. Міжнародні правила повинні дотримуватися, щоб народи самі визначали свою долю та своє майбутнє. Їжа не може використовуватися як зброя", — заявив Міцотакіс. 

Окрім цього, міністр запевнив, що Греція продовжить допомагати Україні для забезпечення  "справжніх переговорів, що призведуть до справжнього миру". Прем'єр Греції також звернув увагу на критичну роль українських портів у глобальній продовольчій безпеці. За його словами, захист портової інфраструктури України є ключовим для стабільності цін на зерно та забезпечення продовольства для країн, які залежать від українського експорту.

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum директорка Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанн Ворд заявила, що світ помре з голоду без української їжі. За її словами, експорт зерна з України показав, що навіть під час війни економіка країни може працювати й приносити користь світовій спільноті.

Одеса
Саміт Миру у Швейцарії
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