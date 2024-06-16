Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Был в городе во время ракетного удара — премьер Греции вспомнил Одессу в речи на саммите arrow

Был в городе во время ракетного удара — премьер Греции вспомнил Одессу в речи на саммите

16 июня 2024 14:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Премьер Греции: "Я был с Зеленским в Одессе, когда российская ракета ударила по порту"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: РБК-Украина
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина нуждается в продовольственной безопасности и защите портовой инфраструктуры. В настоящее время экспорт через одесские порты важен для всего мира, чтобы не допустить голода и сдержать цены на продукты.

Об этом на Саммите мира заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал в своем обращении.

Читайте также:

Он поделился воспоминаниями о том моменте, когда вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находился в Одессе во время российского ракетного удара по порту.

"Эта война стала глобальной проблемой, и поэтому мы сегодня здесь. Международные правила должны придерживаться, чтобы народы сами определяли свою судьбу и свое будущее. Еда не может использоваться как оружие", — заявил Мицотакис.

Кроме того, министр заверил, что Греция продолжит помогать Украине для обеспечения "настоящих переговоров, которые приведут к настоящему миру". Премьер Греции также указал на критическую роль украинских портов в глобальной продовольственной безопасности. По его словам, защита портовой инфраструктуры Украины является ключевой для стабильности цен на зерно и обеспечения продовольствия для стран, зависящих от украинского экспорта.

Напомним, на Black Sea Security Forum директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Ворд заявила, что мир умрет от голода без украинской еды. По ее словам, экспорт зерна из Украины показал, что даже во время войны экономика страны может работать и приносить пользу мировому сообществу.

Одесса
Саммит Мира в Швейцарии
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку