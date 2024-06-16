Премьер Греции: "Я был с Зеленским в Одессе, когда российская ракета ударила по порту"

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото: РБК-Украина

Украина нуждается в продовольственной безопасности и защите портовой инфраструктуры. В настоящее время экспорт через одесские порты важен для всего мира, чтобы не допустить голода и сдержать цены на продукты.

Об этом на Саммите мира заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал в своем обращении.

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Он поделился воспоминаниями о том моменте, когда вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским находился в Одессе во время российского ракетного удара по порту.

"Эта война стала глобальной проблемой, и поэтому мы сегодня здесь. Международные правила должны придерживаться, чтобы народы сами определяли свою судьбу и свое будущее. Еда не может использоваться как оружие", — заявил Мицотакис.

Кроме того, министр заверил, что Греция продолжит помогать Украине для обеспечения "настоящих переговоров, которые приведут к настоящему миру". Премьер Греции также указал на критическую роль украинских портов в глобальной продовольственной безопасности. По его словам, защита портовой инфраструктуры Украины является ключевой для стабильности цен на зерно и обеспечения продовольствия для стран, зависящих от украинского экспорта.

Напомним, на Black Sea Security Forum директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Ворд заявила, что мир умрет от голода без украинской еды. По ее словам, экспорт зерна из Украины показал, что даже во время войны экономика страны может работать и приносить пользу мировому сообществу.