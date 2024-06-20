Защита продовольственного хаба: чем важна Одесса для мира

Польский министр по делам ЕС Адам Шлапка. Фото: Новини.LIVE

Сегодня порты Одесской области обеспечивают большую часть экспорта украинского зерна. Таким образом, всемирный продовольственный рынок удается стабилизировать и помогать другим странам. Для дальнейшей работы порты региона необходимо лучше защитить.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка.

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"Я понимаю, что Одесса должна работать как важный пункт перевалки. Вы помогаете не только нам, но и странам Северной Африки и Ближнего Востока. И поэтому мы должны убеждать наших партнеров, что нужна помощь", — рассказал министр.

Для защиты нужно оружие

Отдельно Адам Шлапка подчеркнул, что для эффективной защиты Украине нужно не только ПВО, но и оружие для атаки. И именно сейчас продолжаются переговоры о выделении очередного пакета помощи, в который войдут ракеты и артиллерийские снаряды, в частности.

"Мы убеждаем наших партнеров, чтобы пропорционально каждый передавал оружие для Украины, чтобы оно могло обороняться, а Одесса как зерновой порт могла работать. Конечно, еще будут сложные разговоры. Но я думаю, что мы в конце всегда договоримся", — добавил чиновник.

Напомним, на Black Sea Security Forum директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Ворд заявила, что мир умрет от голода без украинской еды. По ее словам, экспорт зерна из Украины показал, что даже во время войны экономика страны может работать и приносить пользу мировому сообществу.

Также мы писали, что с начала войны Одесчина стала логистическим хабом для всей Украины. В течение двух лет из Черноморских портов экспортировано 46 миллионов тонн продовольствия.