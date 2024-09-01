Только специальное распоряжение: въезд на рынок "7 км" для участников боевых действий стал платным

Въезд на рынок. Фото: скриншот

Отныне, 1 сентября, въезд на территорию рынка "7 км" для участников боевых действий стал платным. Теперь, чтобы попасть на базар и для бесплатной стоянки на территории, необходимо выполнить ряд условий.

Об этом Новини.LIVE стало известно от пользователей соцсетей.

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Въезд сделали платным

В сети появилось видео, где участник боевых действий пытается попасть на рынок собственным автомобилем, но контролеры его не впускают. Мужчина на кадрах отмечает, что с сегодняшнего дня администрация рынка запретила военным заезжать бесплатно.

"Отныне сказали, что платят. Начальство так сказало. С первого числа УБДшники все на седьмой платят", — заявляет контролер.

Какие документы нужны для бесплатного въезда

Согласно информации, озвученной контролерами рынка, теперь для бесплатного въезда на территорию рынка водитель должен быть в военной форме, передвигаться по военной машине и иметь при себе распоряжение по воинской части.

"Это что за законы такие новые у нас, а? Ну ладно, пусть будет так. Я думаю, что у нас законы будут работать для всех", — возмущается военный на видео.

Льготы на проезд для УБД

В этой категории предоставляются следующие льготы: