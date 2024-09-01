Только специальное распоряжение: въезд на рынок "7 км" для участников боевых действий стал платным

Скандал в Одессе — въезд на популярный рынок для участников боевых действий сделали платным
Отныне, 1 сентября, въезд на территорию рынка "7 км" для участников боевых действий стал платным. Теперь, чтобы попасть на базар и для бесплатной стоянки на территории, необходимо выполнить ряд условий.
Об этом Новини.LIVE стало известно от пользователей соцсетей.
Въезд сделали платным
В сети появилось видео, где участник боевых действий пытается попасть на рынок собственным автомобилем, но контролеры его не впускают. Мужчина на кадрах отмечает, что с сегодняшнего дня администрация рынка запретила военным заезжать бесплатно.
"Отныне сказали, что платят. Начальство так сказало. С первого числа УБДшники все на седьмой платят", — заявляет контролер.
Какие документы нужны для бесплатного въезда
Согласно информации, озвученной контролерами рынка, теперь для бесплатного въезда на территорию рынка водитель должен быть в военной форме, передвигаться по военной машине и иметь при себе распоряжение по воинской части.
"Это что за законы такие новые у нас, а? Ну ладно, пусть будет так. Я думаю, что у нас законы будут работать для всех", — возмущается военный на видео.
Льготы на проезд для УБД
В этой категории предоставляются следующие льготы:
- 75% скидки на стоимость топлива (редкого в том числе) – в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;
- безвозмездный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автотранспорте общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным, водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов - при наличии удостоверения УБД, в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда - выдаваемого электронного билета на безвозмездной основе;
- безвозмездный проезд 1 раз в 2 года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом (независимо от наличия железнодорожного сообщения), или проезд 1 раз в год (туда и обратно) по этим видам транспорта со скидкой 50%.
- Как уже было сказано, чтобы получить вышеописанные льготы, нужно иметь статус УБД.
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