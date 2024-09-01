Тільки спеціальне розпорядження: в'їзд на ринок «7 км» для учасників бойових дій став платним

Скандал в Одесі — в'їзд на популярний ринок для учасників бойових дій зробили платним
Віднині, 1 вересня, в'їзд на територію ринку "7 км" для учасників бойових дій став платним. Тепер щоб потрапити на базар та для безплатної стоянки на території необхідно виконати ряд умов.
Про це Новини.LIVE стало відомо від користувачів соцмереж.
В'їзд зробили платним
В мережі з'явилося відео, де учасник бойових дій намагається потрапити на ринок власним авто, але контролери його не впускають. Чоловік на кадрах зазначає, що відсьогодні адміністрація ринку заборонила військовим заїжджати безплатно.
"Віднині сказали, що платять. Начальство так сказало. З першого числа УБДшники усі на сьомий платять", — заявляє контролер.
Які документи потрібні для безплатного в'їзду
Згідно з інформацією, озвученою контролерами ринку, тепер для безплатного в'їзду на територію ринку водій повинен бути у військовій формі, пересуватись військовою машиною і мати при собі розпорядження з військової частини.
"Це що за закони такі нові у нас, га? Ну гаразд, хай буде так. Я думаю, що у нас закони працюватимуть для всіх", — обурюється військовий на відео.
Пільги на проїзд для УБД
У цій категорії надаються такі пільги:
- 75% знижки на вартість палива (рідкого в тому числі) - у межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках без центрального опалення;
- безоплатний проїзд у всіх видах міського пасажирського транспорту, автотранспорті загального користування в сільській місцевості, а також залізничним, водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів - за наявності посвідчення УБС, у разі впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, що видають на безоплатній основі;
- безоплатний проїзд 1 раз на 2 роки (туди й назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом (незалежно від наявності залізничного сполучення), або проїзд 1 раз на рік (туди й назад) цими видами транспорту зі знижкою 50%.
- Як уже було сказано, щоб отримати вищеописані пільги, потрібно мати статус УБД.
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