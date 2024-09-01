Тільки спеціальне розпорядження: в'їзд на ринок «7 км» для учасників бойових дій став платним

В'їзд на ринок. Фото: скриншот

Віднині, 1 вересня, в'їзд на територію ринку "7 км" для учасників бойових дій став платним. Тепер щоб потрапити на базар та для безплатної стоянки на території необхідно виконати ряд умов.

Про це Новини.LIVE стало відомо від користувачів соцмереж.

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В мережі з'явилося відео, де учасник бойових дій намагається потрапити на ринок власним авто, але контролери його не впускають. Чоловік на кадрах зазначає, що відсьогодні адміністрація ринку заборонила військовим заїжджати безплатно.

"Віднині сказали, що платять. Начальство так сказало. З першого числа УБДшники усі на сьомий платять", — заявляє контролер.

Які документи потрібні для безплатного в'їзду

Згідно з інформацією, озвученою контролерами ринку, тепер для безплатного в'їзду на територію ринку водій повинен бути у військовій формі, пересуватись військовою машиною і мати при собі розпорядження з військової частини.

"Це що за закони такі нові у нас, га? Ну гаразд, хай буде так. Я думаю, що у нас закони працюватимуть для всіх", — обурюється військовий на відео.

Пільги на проїзд для УБД

У цій категорії надаються такі пільги: