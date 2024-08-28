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Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024 20:03
Рвачова Анастасія - редактор
Скільки коштує зібрати дитину в школу в Одесі 2024-ціни на рюкзаки та одяг
Люди обирають товар на ринку. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасія - редактор

Останні дні літа — для батьків це гаряча пора, адже треба зібрати дитину до школи. Ціни сьогодні змушують задуматися, адже елементарні та найнеобхідніші речі можуть досить сильно вдарити по сімейному бюджету. Вважають, що заощадити можна на ринках, де товари дешевші та й поторгуватися можна. Але чи так це?

Журналісти Новини.LIVE вирушили на найбільший ринок України "7-й кілометр" та дізналися, яки там ціни та що пропонують продавці. 

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Вибір шкільної форми

Сьогодні великого попиту на шкільну форму немає, адже вона з 2019 року не є обовʼязковим атрибутом. До того ж через війну багато людей виїхало за кордон або вчиться дистанційно. Підприємиця Христина зазначає, найбільше має клієнтів саме серед батьків першачків — для них важливо вперше зайти до школи урочисто, щоб запамʼятати на все життя. 

"До нас приходять клієнти та орієнтуються перш за все на вимоги шкільного дрескоду, бо бувають різні поєднання кольорів. Але завжди залишається  білий верх, тому в нас багато блузок. Крім того, ми стараємося орієнтуватися і на смак самої дитини, бо важливо, щоб вона пішла до школи у гарному настрої", — розповідає продавчиня. 

Продавчиня одягу Христина. Фото: Новини.LIVE
Продавчиня одягу Христина. Фото: Новини.LIVE

Також варто зазначити, що перш за все при виборі шкільної форми важливою є якість, бо дитина в школі має почувати себе комфортно та без шкоди для здоровʼя. І найбільше мають попит вже готові комплекти одягу, щоб не шукати кожен елемент форми окремо. 

"Ми іноді збираємо такі комплекти, щоб було зручніше людям. І їм це подобається, часто саме такі варіанти беруть. Вони є як для дівчат, так і для хлопців. Але для дівчат, звичайно, більше", — додає Христина. 

Покупці обирають форму. Фото: Новини.LIVE
Покупці обирають форму. Фото: Новини.LIVE
Шкільна форма на вітрині. Фото: Новини.LIVE
Шкільна форма на вітрині. Фото: Новини.LIVE

Аксесуари до форми

Ну і, звичайно, що жодне Перше вересня не минає без обовʼязкового атрибута — бантиків. У кожної дівчинки, яка пішла до школи, має бути фото за партою з великими бантами. За словами продавчині Любові Іванівни, сьогодні ця традиція поступово відходить, та вже дедалі менше охочих придбати дівчатам святковий аксесуар. Тим паче, що уся продукція українська, привезена із Закарпаття. 

"Майже немає зараз покупців — набагато менше, ніж у минулі роки. Багато хто виїхав, і хто залишився, так їм не цікаво. Дорожчає все, та й ніхто вже не хоче такого нічого купувати. Але ми якось заохочуємо, якщо цікавляться, ми поступаємося в ціні навіть", — говорить Любов Іванівна. 

Продавчиня бантів Любов. Фото: Новини.LIVE
Продавчиня бантів Любов. Фото: Новини.LIVE

Водночас продавчиня вважає, що попит знизився через те, що деякі школи закрили. А в деяких районах їх взагалі немає, тож батьки обирають варіант дистанційки. 

Банти на прилавку. Фото: Новини.LIVE
Банти на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Канцелярія необхідна

Усі знають, що зібратися до школи без ручок, олівців та зошитів неможливо — і їх також можна придбати на ринку. Продавець Віталій із сумом розповідає, що у пік сезону ажіотаж зовсім невеликий, хоча сподівання, що до вихідних ситуація може змінитися, є. За його словами, беруть канцелярії небагато, лише найнеобхідніше. Він це повʼязує з тим, що в людей не вистачає коштів на деякі речі. 

"Найбільше в нас зараз купують зошити — їх в нас багато та усі різні. А загалом так не можна сказати, що чомусь конкретному надають вибір. Зараз вчителі дають список, що саме треба купити. І з цим списком вже приходять до нас: це зошити, ручки, олівці, кольоровий папір, клей, ластики, щоденник", — каже Віталій. 

Продавець канцелярії Віталій. Фото: Новини.LIVE
Продавець канцелярії Віталій. Фото: Новини.LIVE

До того ж підприємець зазначив, що після початку повномасштабної війни сильно змінили свій асортимент. Зокрема, весь російський товар у перші дні "утилізували" та знайшли нового постачальника за кордоном. 

Вибір щоденників на ринку. Фото: Новини.LIVE
Вибір щоденників на ринку. Фото: Новини.LIVE
Асортимент ручок та олівців. Фото: Новини.LIVE
Асортимент ручок та олівців. Фото: Новини.LIVE

Як обрати портфель

Але куди ж зібрати всю цю канцелярію? Звичайно, що у рюкзак! І, до речі, обрати є з чого.  Попри те, що ажіотаж не великий, варіанти на будь-який гаманець знайдуться. Підприємиця Ольга каже, що працювати стало важче, бо люди стали боятися їздити на ринки. Ще й з інших регіонів пропали клієнти через різні причини. 

"Ми іноді намагаємося навіть віддавати за гуртовою ціною. А що робити? Треба допомагати одне одному в такий складний час, в країні війна. Ціни дуже зросли, а зарплати у людей, на жаль, ні", — наголошує підприємиця. 

Підприємиця Ольга. Фото: Новини.LIVE
Підприємиця Ольга. Фото: Новини.LIVE
Дитячі рюкзаки на ринку. Фото: Новини.LIVE
Дитячі рюкзаки на ринку. Фото: Новини.LIVE

Проте робота продовжується, бо все ж попит у людей залишається. Особливо покупці звертають увагу на якість та виробника, а сьогодні ринок великий: рюкзаки везуть із Туреччини, Німеччини та Польщі, і, звичайно, збільшується кількість українських товарів. І дітям вони подобаються — що важливо. 

"Наші дуже гарні. І роблять їх у Харкові, уявляєте? Там таке відбувається, а люди продовжують працювати. А якість в них не гірше закордонної. Подобаються вони, як дорослим, так і дітям. Особливо беруть маленьким, бо дорослі вже не сильно хочуть ходити до школи з рюкзаками. Хоча ми пропонуємо сучасні, модні варіанти", — наголошує продавчиня Ніна. 

Продавчиня рюкзаків Ніна. Фото: Новини.LIVE
Продавчиня рюкзаків Ніна. Фото: Новини.LIVE
Асортимент рюкзаків на ринку. Фото: Новини.LIVE
Асортимент рюкзаків на ринку. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує зібрати дитину 

  • готовий шкільний комплект — від 1500 гривень; 
  • блузки та сорочки — від 500 гривень; 
  • спідниці — від 500 гривень;
  • штани для хлопців/дівчат — 500-800 гривень; 
  • комплект форми на сезон — від 5000 гривень; 
  • банти для дівчат — 60-100 гривень;
  • щоденник — 20-200 гривень; 
  • зошит — 3,50-50 гривень; 
  • набір канцелярії (ручка, олівець, ластик, стругачка, клей) — 70-90 гривень; 
  • фарби акварельні — 30-100 гривень; 
  • набір лінійок — 40-150 гривень; 
  • циркуль — 100 гривень; 
  • фломастери — 70-300 гривень; 
  • пластилін — 50-250 гривень; 
  • обкладинки на зошити — 12-60 гривень; 
  • рюкзак звичайний — 400-900 гривень; 
  • рюкзак ортопедичний — 1200-3500 гривень.  
Блокноти та канцелярія для людей. Асортимент рюкзаків на ринку. Фото: Новини.LIVE
Блокноти та канцелярія для людей. Асортимент рюкзаків на ринку. Фото: Новини.LIVE

Загалом, щоб зібрати сьогодні дитину до школи, доведеться викласти чималу суму. Лише найнеобхідніші речі на перший час обійдуться близько 6000 гривень — і це за умови, що канцелярію необхідно поповнювати. До того ж потрібні теплі речі та взуття. 

Одеса школи Україна ринок Одеська область Новини Одеси школярі

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