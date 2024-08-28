Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе 2024-цены на рюкзаки и одежду

Люди выбирают товар на рынке. Фото: Новини.LIVE

Последние дни лета — для родителей это горячая пора, ведь нужно собрать ребенка в школу. Цены сегодня заставляют задуматься, ведь элементарные и самые необходимые вещи могут сильно ударить по семейному бюджету. Считается, что сэкономить можно на рынках, где товары дешевле, да и поторговаться можно. Но так ли это?

Журналисты Новини.LIVE отправились на крупнейший рынок Украины "7-й километр" и узнали, какие там цены и что предлагают продавцы.

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Выбор школьной формы

Сегодня большого спроса на школьную форму нет, ведь она с 2019 года не является обязательным атрибутом. К тому же из-за войны многие выехали за границу или учатся дистанционно. Предпринимательница Кристина отмечает, что больше всего клиентов именно среди родителей первоклашек — для них важно впервые зайти в школу торжественно, чтобы запомнить на всю жизнь.

"К нам приходят клиенты и ориентируются прежде всего на требования школьного дресс-кода, потому что бывают разные сочетания цветов. Но всегда остается белый верх, поєтому у нас много блузок. Кроме того, мы стараемся ориентироваться и на вкус самого ребенка, потому что важно, чтобы он пошла в школу в хорошем настроении", — рассказывает продавщица.

Продавец одежды Кристина. Фото: Новини.LIVE

Также следует отметить, что прежде всего при выборе школьной формы важно качество, потому что ребенок в школе должен чувствовать себя комфортно и без вреда для здоровья. И больше всего пользуются спросом уже готовые комплекты одежды, чтобы не искать каждый элемент формы отдельно.

"Мы иногда собираем такие комплекты, чтобы было удобнее людям. И им это нравится, часто именно такие варианты берут. Они есть как для девочек, так и для мальчиков. Но для девочек, конечно, больше", — добавляет Кристина.

Покупатели выбирают форму. Фото: Новини.LIVE

Школьная форма на витрине. Фото: Новини.LIVE

Аксессуары к форме

Ну и конечно, ни одно Первое сентября не проходит без обязательного атрибута — бантиков. У каждой девочки, которая пошла в школу, должно быть фото за партой с большими бантами. По словам продавщицы Любови Ивановны, сегодня эта традиция постепенно отходит, и все меньше желающих приобрести девочкам праздничный аксессуар. Тем более что вся продукция украинская, привезена из Закарпатья.

"Почти нет сейчас покупателей — гораздо меньше, чем в прошлые годы. Многие уехали, и кто остался, так им не интересно. Дорожает все, да и никто уже не хочет такого ничего покупать. Но мы как-то поощряем, если интересуются, мы уступаем в цене даже", — говорит Любовь Ивановна.

Продавец бантов Любовь. Фото: Новини.LIVE

В то же время продавщица считает, что спрос снизился из-за того, что некоторые школы закрыли. А в некоторых районах их вообще нет, поэтому родители выбирают вариант дистанционки.

Банты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Канцелярия необходима

Все знают, что собраться в школу без ручек карандашей и тетрадей невозможно — и их можно приобрести на рынке. Продавец Виталий с грустью рассказывает, что в пик сезона ажиотаж совсем невелик, хотя есть надежда, что к выходным ситуация может измениться. По его словам, берут канцелярии немного, только самое необходимое. Он связывает это с тем, что у людей не хватает средств на некоторые вещи.

"Больше всего у нас сейчас покупают тетради — их у нас много, и все разные. А вообще, нельзя сказать, что что-то конкретное выбирают. Сейчас учителя дают список, что именно нужно купить. И с этим списком уже приходят к нам: это тетради, ручки, карандаши, цветная бумага, клей, ластики, дневник", — говорит Виталий.

Продавец канцелярии Виталий. Фото: Новини.LIVE

К тому же, предприниматель отметил, что после начала полномасштабной войны сильно изменили свой ассортимент. В частности, весь российский товар в первые дни утилизировали и нашли нового поставщика за рубежом.

Выбор невников на рынке. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент ручек и карандашей. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать портфель

Но куда же собрать всю эту канцелярию? Конечно, в рюкзак! И, кстати, выбрать есть из чего. Несмотря на то, что ажиотаж невелик, варианты на любой кошелек найдутся. Предприниматель Ольга говорит, что работать стало труднее, потому что люди стали бояться ездить на рынки. Еще и из других регионов пропали клиенты по разным причинам.

"Мы иногда пытаемся даже отдавать по оптовой цене. А что делать? Надо помогать друг другу в такое сложное время, в стране война идет. Цены очень выросли, а зарплаты у людей, к сожалению, нет", — отмечает предприниматель.

Предприниматель Ольга. Фото: Новини.LIVE

Детские рюкзаки на рынке. Фото: Новини.LIVE

Однако работа продолжается, потому что все же спрос у людей остается. Особенно покупатели обращают внимание на качество и производителя, а сегодня рынок большой: рюкзаки везут из Турции, Германии и Польши, и, конечно, увеличивается количество украинских товаров. И детям они нравятся — что важно.

"Наши очень хорошие. И делают их в Харькове, представляете? Там такое происходит, а люди продолжают работать. А качество у них не хуже заграничного. Нравятся они как взрослым, так и детям. Особенно берут маленьким, потому что взрослые уже не сильно хотят ходить в школу с рюкзаками. Хотя мы предлагаем современные, модные варианты", — отмечает продавец Нина.

Продавец рюкзаков Нина. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент рюкзаков на рынке. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит собрать ребенка

готовый школьный комплект — от 1500 гривен;

блузки и рубашки — от 500 гривен;

юбки — от 500 гривен;

брюки для парней/девушек — 500-800 гривен;

комплект формы на сезон — от 5000 гривен;

банты для девушек — 60-100 гривен;

дневник — 20-200 гривен;

тетрадь — 3,50-50 гривен;

набор канцелярии (ручка, карандаш, ластик, точилка, клей) — 70-90 гривен;

краски акварельные — 30-100 гривен;

набор линеек — 40-150 гривен;

циркуль — 100 гривен;

фломастеры — 70-300 гривен;

пластилин — 50-250 гривен;

обложки на тетради — 12-60 гривен;

рюкзак обычный — 400-900 гривен;

рюкзак ортопедический — 1200-3500 гривен.

Блокноты и канцелярия для людей. Ассортимент рюкзаков на рынке. Фото: Новини.LIVE

В общем, чтобы собрать сегодня ребенка в школу, придется выложить немалую сумму. Только необходимые вещи на первое время обойдутся около 6000 гривен — и это при условии, что канцелярию необходимо пополнять. К тому же, нужны теплые вещи и обувь.