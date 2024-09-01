Комунальник Одеси відправились на донецький напрямок

Одеські комунальники готуються до подорожі на донецький напрямок. Фото: Геннадій Труханов

Сьогодні вранці одеські комунальники вирушили на допомогу колегам на донецькому напрямку. Відомо, що чоловіки будуть будувати фортифікаційні споруди.

Про це у неділю, 1 вересня, у своєму Telerram-каналі повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Допис Геннадія Труханова. Фото: скриншот

"Бажаю нашим комунальникам безпеки та успіху у важливому завданні! І чекаємо додому!" — написав мер

Він також повідомив, що одеські комунальники вирушили на донецький напрямок за власним бажанням, щоб допомогти у будівництві фортифікаційних споруд. Вони були повністю екіпіровані необхідним захисним спорядженням, включаючи бронежилети, каски та тактичні аптечки. Крім того, до зони бойових дій було направлено необхідну техніку.

Фото: Геннадій Труханов

Труханов закликав одеситів і гостей міста підтримувати комунальників, дбаючи про довкілля та демонструючи повагу до їхньої праці. Мер зазначив, що кожен житель Одеси може зробити свій внесок у забезпечення чистоти та порядку, що є частиною загального руху за комфорт і затишок у місті.