В Одессе первый учебный день совпадает с Днем города: как отметят событие

Мальчик в Одесском зоопарке гоняет уток. Фото: Новини.LIVE

Нынешний учебный день в школах Одессы приходится на 2 сентября, когда город традиционно отмечает День рождения. Для всех первоклассников в Одесском зоопарке организовали приятный сюрприз — бесплатный вход, чтобы малыши могли отметить начало обучения в кругу друзей и родных.

Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщения мэрии об отмене празднования. Фото: скриншот

Линеек не будет

По информации мэрии, в связи с войной празднование начала учебного года состоится в скромном формате, а первый урок будет посвящен памяти погибших Героев. Это момент, когда школьники и учителя вспомнят тех, кто дал возможность детям вернуться к учебе, а одесситам — жить и работать в своем городе. Все громкие массовые мероприятия, в том числе традиционные линейки, были отменены, поскольку это "некстати".

Бесплатный вход в зоопарк для детей

В мэрии отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, важно помнить, что детство бывает только раз, поэтому этот день также будет наполнен детскими улыбками и поздравлениями. Для всех первоклассников в Одесском зоопарке организовали бесплатный вход.

"2 сентября для всех первоклассников вход бесплатный", — говорится в сообщении горсовета.

Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Цены в Одесском зоопарке

Одесский зоопарк работает круглогодично без выходных.

Касса и вход в зоопарк работает с 09:00 до 17:00 (Обзор до 18:00).

Террариум. Вход и касса работает с 9:00 до 17:00 (Обзор до 17:30).

Стоимость билетов в зоопарк

Взрослый — 100 грн.

Детский (5-14 лет) — 50 грн.

Стоимость билетов в акватеррариум