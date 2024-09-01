В Одессе первый учебный день совпадает с Днем города: как отметят событие

В одесском зоопарке анонсировали бесплатный вход для первоклассников — когда можно прийти
Нынешний учебный день в школах Одессы приходится на 2 сентября, когда город традиционно отмечает День рождения. Для всех первоклассников в Одесском зоопарке организовали приятный сюрприз — бесплатный вход, чтобы малыши могли отметить начало обучения в кругу друзей и родных.
Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Линеек не будет
По информации мэрии, в связи с войной празднование начала учебного года состоится в скромном формате, а первый урок будет посвящен памяти погибших Героев. Это момент, когда школьники и учителя вспомнят тех, кто дал возможность детям вернуться к учебе, а одесситам — жить и работать в своем городе. Все громкие массовые мероприятия, в том числе традиционные линейки, были отменены, поскольку это "некстати".
Бесплатный вход в зоопарк для детей
В мэрии отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, важно помнить, что детство бывает только раз, поэтому этот день также будет наполнен детскими улыбками и поздравлениями. Для всех первоклассников в Одесском зоопарке организовали бесплатный вход.
"2 сентября для всех первоклассников вход бесплатный", — говорится в сообщении горсовета.
Цены в Одесском зоопарке
Одесский зоопарк работает круглогодично без выходных.
- Касса и вход в зоопарк работает с 09:00 до 17:00 (Обзор до 18:00).
- Террариум. Вход и касса работает с 9:00 до 17:00 (Обзор до 17:30).
Стоимость билетов в зоопарк
- Взрослый — 100 грн.
- Детский (5-14 лет) — 50 грн.
Стоимость билетов в акватеррариум
- Взрослый — 50 грн.
- Детский (5-14 лет) — 30 грн.
Читайте Новини.LIVE!