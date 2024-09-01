В небе над Черным морем отмечены два самолета-разведчика НАТО: что известно

Boeing E-3A Sentry. Фото: JetPhotos

Сегодня в небе над Румынией зафиксирована активность сразу трех самолетов-разведчиков НАТО, выполнявших миссии вдоль границ Украины и Молдовы. Над Черным морем наблюдали Boeing P-8A Poseidon, Bombardier Challenger 650 Artemis и Boeing P-8A Poseidon. Вместе с ним побережье патрулировал и дозаправщик.

Об этом Новости.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Что известно о Bombardier Challenger 650 Artemis

Американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis, взлетевший с аэродрома Шауляй в Литве, проводит разведку вдоль границ Молдовы и Украины. Его миссия включает сбор радиоэлектронной информации, имеющий важное значение для НАТО.

Движение разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Что известно о Boeing E-3A Sentry

Кроме того, в воздухе над Румынией до сих пор находится американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry с позывным NATO08. Он прибыл с авиабазы НАТО в Коньи, Турция, и ведет наблюдение за воздушным пространством.

Движение разведчика Boeing E-3A Sentry. Фото: скриншот

Что известно о Boeing P-8A Poseidon

В то же время с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии поднялся в воздух американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon, оснащенный специализированной электроникой для выполнения морских задач. P-8A также может предоставлять информацию украинским военным о расположении вражеских объектов.

Движение разведчика Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Что известно о Boeing KC-135R Stratotanker

Недалеко от этих разведывательных самолетов находится заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, прилетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. По всей вероятности, он выполняет задачи по дозаправке самолетов-разведчиков в воздухе.