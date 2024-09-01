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Прогноз погоды в Одессе — синоптики обещают теплое начало недели

1 сентября 2024 16:59
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 2 сентября.
Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе завтра, 2 сентября, будет весь день жаркой. В городе небо пасмурное, но без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +31 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 2 сентября

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +22 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура будет составлять +22 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +31 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +30 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.

Продолжительность дня: 15 ч. 44 мин.
Восход — 06:19.
Запад - 19:34.

Прогноз погоды в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 2 сентября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+34°C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области Фото: скриншот

Погода в Украине 2 сентября

В Украине в понедельник, 2 сентября, ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+34°C, на востоке и юго-востоке местами до +35°C.

На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +30 °C и даже выше.

Прогноз погоды в Одессе - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине на 2 сентября. Фото: скриншот

Из-за визита атмосферного фронта во второй половине дня или вечером на западе возможны дожди, но в подавляющей части территорий страны завтра будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА синоптик Новости Одессы прогноз погоды

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Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

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