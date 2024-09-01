Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 2 сентября.

Прогноз погоды в Одессе — синоптики обещают теплое начало недели
Погода в Одессе завтра, 2 сентября, будет весь день жаркой. В городе небо пасмурное, но без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +31 °C. В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 2 сентября
Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять +22 °C. Ветер южный, 7-10 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура будет составлять +22 °C. Ветер северный, 3-10 м/с.
День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет составлять +31 °C. Ветер северный, 2-10 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +30 °C. Ветер восточный, 4-10 м/с.
Продолжительность дня: 15 ч. 44 мин.
Восход — 06:19.
Запад - 19:34.
Погода в Одесской области 2 сентября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+34°C.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 2 сентября
В Украине в понедельник, 2 сентября, ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+34°C, на востоке и юго-востоке местами до +35°C.
На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +30 °C и даже выше.
Из-за визита атмосферного фронта во второй половине дня или вечером на западе возможны дожди, но в подавляющей части территорий страны завтра будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.
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