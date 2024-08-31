Восстановительные работы дома в Сергеевке продолжаются: что уже сделали

Многоэтажка в Сергеевке в Одесской области. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Восстановительные работы дома в Сергеевке продолжаются после попадания российской ракеты в 2022 году. Сейчас там проводится масштабный ремонт, в частности штукатурка стен, монтаж сантехнического оборудования и утепление фасада.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Читайте также:

Сообщение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Фото: скриншот

На каком этапе восстановление дома в Сергеевке

По информации ведомства, в квартирах проводится штукатурка стен и потолков, устраиваются цементные стяжки и укладывается керамическая плитка на стены и полы в ванных комнатах, санузлах и сушилках. Работы по монтажу сантехнического оборудования и водопроводных сетей также на заключительном этапе.

Кроме того, продолжается демонтаж старых электрических и электрощитовых сетей, а также устанавливаются новые дверные блоки. На фасаде дома утепляются стены и оконные откосы, начата покраска сушилок. Обшивка стен гипсокартоном и покраска стен и потолков тоже активно продолжаются.

Восстановлена комната в многоэтажке Сергеевка. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Удар по жилому дому в Сергеевке: что известно

Жилой дом в Сергеевке был разрушен 1 июля 2022 года в результате российской ракетной атаки. В тот трагический день российские военные выпустили три ракеты типа Х-22, одна из которых попала в девятиэтажку, полностью уничтожив первый подъезд и частично повредив два других. В результате удара погибли жители, проживавшие с первого по четвертый этаж. В общей сложности было разрушено или повреждено 106 квартир.