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Зруйнований російською ракетою будинок в Сергіївці відновлюють — які роботи вже провели

31 серпня 2024 11:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відновлювальні роботи будинку в Сергіївці тривають: що вже зробили
Багатоповерхівка в Сергіївці на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Відновлювальні роботи будинку в Сергіївці тривають після влучання російської ракети у 2022 році. Наразі там проводиться масштабний ремонт, зокрема тинькування стін, монтаж сантехнічного обладнання та утеплення фасаду.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Зруйнований російською ракетою будинок в Сергіївці відновлюють — які роботи вже провели - фото 1
Допис Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Фото: скриншот

На якому етапі відновлення будинку в Сергіївці

За інформацією відомства, у квартирах проводиться тинькування стін і стель, влаштовуються цементні стяжки та укладається керамічна плитка на стіни й підлоги у ванних кімнатах, санвузлах і сушарках. Роботи з монтажу сантехнічного обладнання та водопровідних мереж також на завершальному етапі.

Крім того, продовжується демонтаж старих електричних мереж та електрощитових, а також встановлюються нові дверні блоки. На фасаді будинку утеплюються стіни та віконні відкоси, розпочато фарбування сушарок. Обшивка стін гіпсокартоном і фарбування стін та стель теж активно тривають.

Зруйнований російською ракетою будинок в Сергіївці відновлюють — які роботи вже провели - фото 2
Відновлена кімната у багатоповерхівці в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Удар по житловому будинку в Сергіївці: що відомо

Житловий будинок у Сергіївці був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської ракетної атаки. Того трагічного дня російські військові випустили три ракети типу Х-22, одна з яких влучила в дев’ятиповерхівку, повністю знищивши перший під’їзд та частково пошкодивши два інших. Внаслідок удару загинули мешканці, які проживали з першого по четвертий поверх. Загалом було зруйновано або пошкоджено 106 квартир. 

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