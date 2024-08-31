Відновлювальні роботи будинку в Сергіївці тривають: що вже зробили

Багатоповерхівка в Сергіївці на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Відновлювальні роботи будинку в Сергіївці тривають після влучання російської ракети у 2022 році. Наразі там проводиться масштабний ремонт, зокрема тинькування стін, монтаж сантехнічного обладнання та утеплення фасаду.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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На якому етапі відновлення будинку в Сергіївці

За інформацією відомства, у квартирах проводиться тинькування стін і стель, влаштовуються цементні стяжки та укладається керамічна плитка на стіни й підлоги у ванних кімнатах, санвузлах і сушарках. Роботи з монтажу сантехнічного обладнання та водопровідних мереж також на завершальному етапі.

Крім того, продовжується демонтаж старих електричних мереж та електрощитових, а також встановлюються нові дверні блоки. На фасаді будинку утеплюються стіни та віконні відкоси, розпочато фарбування сушарок. Обшивка стін гіпсокартоном і фарбування стін та стель теж активно тривають.

Відновлена кімната у багатоповерхівці в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Удар по житловому будинку в Сергіївці: що відомо

Житловий будинок у Сергіївці був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської ракетної атаки. Того трагічного дня російські військові випустили три ракети типу Х-22, одна з яких влучила в дев’ятиповерхівку, повністю знищивши перший під’їзд та частково пошкодивши два інших. Внаслідок удару загинули мешканці, які проживали з першого по четвертий поверх. Загалом було зруйновано або пошкоджено 106 квартир.