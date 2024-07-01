Ракетний удар по Сергіївці 1 липня 2022 року : як це було

Зруйнований будинок у Сергіївці атакою росіян 1 липня 2022 року. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Два роки тому, 1 липня 2022 року, російська ракета обірвала життя 21 людини у спокійному містечку Сергіївка, що на Одещині. Ця атака перетворила мирний курорт на місце трагедії. Руйнування та біль залишили незабутній слід у серцях мешканців, а роботи з відновлення тривають досі.

Журналісти Новини.LIVE нагадали хроніку подій до другої роковини трагедії.

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В'їзд до Сергіївки. Фото: Новини.LIVE

Влучання 1 липня

Рік тому, 1 липня 2022 року, у мирний курортний містечко Сергіївка в Одеській області влучили російські ракети, завдавши величезних руйнувань. Три ракети Х-22, запущені з літаків ТУ-22 з акваторії Чорного моря, вразили житловий дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку. Понад 20 будівель було зруйновано або серйозно пошкоджено, збитки обчислюються в мільярдах гривень. Вибухи налякали містян і залишили багатьох без даху над головою.

Уламки зруйнованого дому у Сергіївці. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Тимчасове рішення замість скління у будинку рік потому. Фото: Новини.LIVE

Трагічні наслідки

Ця трагедія забрала життя 21 людини. У дев'ятиповерховому будинку загинуло 16 людей, серед яких п'ятеро дітей віком від 3 до 17 років. На базі відпочинку "Годжі" ракета забрала життя п'яти людей, включаючи 10-річного хлопчика. Також 38 осіб отримали поранення, а семеро були врятовані з-під завалів.

Люди залишились без дому внаслідок трагедії у Сергіївці. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Тяжко поранена жінка, яку вдалося доставити до лікарні, пізніше померла від отриманих травм. Це був болісний і незабутній день для місцевих мешканців та їхніх родин.

Рятувальники після трагедії у Сергіївці. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Ремонт триває понад рік

Після трагічного інциденту, що спричинив руйнування багатоповерхівки, розпочалися активні відновлювальні роботи. У грудні 2022 року було виділено понад 10 млн грн на перші етапи ремонту. Однак угода була укладена з порушеннями, тому роботу підрядника було припинено, а правоохоронні органи почали розслідування.

Будинок у Сергіївці станом на 2022 рок. Фото: Одеська міська рада

Будинок станом на 2023 рік. Фото: Новини.LIVE

Новий тендер, оголошений у жовтні 2023 року, передбачає комплексну відбудову будівлі з внутрішнім і зовнішнім оздобленням, влаштуванням всіх комунікацій та їх підключення до мережі. Підрядника обрали у грудні, а роботи оцінили у понад 75 млн грн. Завершити ремонт планують до кінця 2024 року.

Роботи у будинку тривають. Фото: Служба відновлення

Цей проект є не лише відбудовою житла, а й символом стійкості та надії для всіх мешканців Сергіївки, які пережили цю трагедію і тепер дивляться у майбутнє з новими силами та надією.