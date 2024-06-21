Багатоповерхівка у Сергіївці на Одещині: коли закінчать роботи

Відновлення дому у Сергіївці триває. Фото: Агентство відновлення

Багатоквартирний будинок в курортному селищі Сергіївка Одеської області був зруйнований 1 липня 2022 року внаслідок російської атаки. Ракетою Х-22 було знищено 159 квартир зі 160. Протягом двох років багатоповерхівка відбудовується, роботи тривають досі, проте невдовзі вже повинні закінчитися.

Про це повідомили в Агентстві відновлення, яке займається його відбудовою.

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Хід робіт

Зараз у квартирах виконують малярні роботи, продовжують демонтаж старих та монтаж нових поверхонь стін та підлоги. Також встановлюють нові водостоки.

Будинок у Сергіївці відновлюють. Фото: Агенство відновлення



У місцях загального користування влаштовують стяжку підлоги. Окрім цього, вже змонтовано силовий кабель і триває утеплення основних стін фасаду та стін балконів.

Відновлення будівель, пошкоджених від російських атак

Ми раніше писали, що у багатоповерхівці на Добровольського в Одесі усі роботи з демонтажу завершені. Наступним етапом стане підготовка проєкту капітального ремонту.

Також ми повідомляли, що в Одесі вирішили провести капітальний ремонт одразу двох житлових будинків, які були зруйновані ракетними атаками РФ на місто. Але лише на розробку необхідних паперів готові витратити понад 2 мільйони гривень.

Додамо, що Одесі капітально відремонтують багатоквартирний будинок по вул. Канатна, 1а, який 20 липня 2023 року зруйнувала російська ракета. На роботи з відновлення готові витратити майже 3 мільйони гривень.