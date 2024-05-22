Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відновлення будинку в Сергіївці після влучання російської ракети продовжується — на якому етапі arrow

Відновлення будинку в Сергіївці після влучання російської ракети продовжується — на якому етапі

22 травня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відновлення будинку в Сергіївці після влучання російської ракети продовжується — на якому етапі
Багатоповерхівка в Сергіївці на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В ніч проти 1 липня 2022 року російські окупанти обстріляли курортне селище Сергіївка, що на Одещині — ракети Х-22 влучили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу майже 40 людей отримали травми,  ще 16 мешканців будинку загинули. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи знищено було 105. Протягом двох років багатоповерхівка відбудовується та наразі завершений один з етапів робіт.

Про це повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Читайте також:

Що зроблено

На сьогодні виконано очищення поверхонь стін та стель від старого оздоблення. Прокладено внутрішні електромережі у квартирах та змонтовано силовий кабель. Старе тинькування на стелях і стінах демонтовано, роботи з демонтажу старих труб, дверей та систем освітлення у квартирах тривають.

Відбудова багатоповерхівки в Сергіївці
Стан квартири в багатоповерхівці в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Вже влаштовано більшу частину міжкімнатних перегородок та стін. Встановлюються нові ліфти. Проводиться утеплення фасаду будинку та укриття.

Відновлення будівель, пошкоджених від російських атак

Ми раніше писали, що у багатоповерхівці на Добровольського в Одесі  усі роботи з демонтажу завершені. Наступним етапом стане підготовка проєкту капітального ремонту. 

Також ми повідомляли, що в Одесі вирішили провести капітальний ремонт одразу двох житлових будинків, які були зруйновані ракетними атаками РФ на місто. Але лише на розробку необхідних паперів готові витратити понад 2 мільйони гривень.

Додамо, що Одесі капітально відремонтують багатоквартирний будинок по вул. Канатна, 1а, який 20 липня 2023 року зруйнувала російська ракета. На роботи з відновлення готові витратити майже три мільйони гривень

Одеса
ремонт
Одеська область
житло
Новини Одеси
будинок
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify