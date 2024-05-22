Відновлення будинку в Сергіївці після влучання російської ракети продовжується — на якому етапі

Багатоповерхівка в Сергіївці на Одещині. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

В ніч проти 1 липня 2022 року російські окупанти обстріляли курортне селище Сергіївка, що на Одещині — ракети Х-22 влучили у житлову багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу майже 40 людей отримали травми, ще 16 мешканців будинку загинули. Серед 106 квартир у будинку зруйновано чи знищено було 105. Протягом двох років багатоповерхівка відбудовується та наразі завершений один з етапів робіт.

Про це повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Що зроблено

На сьогодні виконано очищення поверхонь стін та стель від старого оздоблення. Прокладено внутрішні електромережі у квартирах та змонтовано силовий кабель. Старе тинькування на стелях і стінах демонтовано, роботи з демонтажу старих труб, дверей та систем освітлення у квартирах тривають.

Стан квартири в багатоповерхівці в Сергіївці. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Вже влаштовано більшу частину міжкімнатних перегородок та стін. Встановлюються нові ліфти. Проводиться утеплення фасаду будинку та укриття.

Відновлення будівель, пошкоджених від російських атак

Ми раніше писали, що у багатоповерхівці на Добровольського в Одесі усі роботи з демонтажу завершені. Наступним етапом стане підготовка проєкту капітального ремонту.

Також ми повідомляли, що в Одесі вирішили провести капітальний ремонт одразу двох житлових будинків, які були зруйновані ракетними атаками РФ на місто. Але лише на розробку необхідних паперів готові витратити понад 2 мільйони гривень.

Додамо, що Одесі капітально відремонтують багатоквартирний будинок по вул. Канатна, 1а, який 20 липня 2023 року зруйнувала російська ракета. На роботи з відновлення готові витратити майже три мільйони гривень