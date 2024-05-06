В Одесі відремонтують будинок, зруйнований російською ракетою

Зруйнований російською ракетою 20 липня будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вирішили провести капітальний ремонт багатоквартирного будинку по вул. Канатна, 1а, який 20 липня 2023 року зруйнувала російська ракета. На роботи з відновлення готові витратити майже три мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Закупівлю на капітальний ремонт житлового будинку на вул. Канатна, 1а оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Загалом на роботи планують виділити 2 669 401,40 гривень. Подати пропозицію учасники можуть до 18 травня 2024 року, а переможця визначатимуть 20 травня у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі будівельні роботи мають бути закінчені до кінця поточного року.

Що планують зробити

Ремонт фасаду будівлі;

улаштування вимощення;

посилення стін та стелі;

ремонт покрівлі;

ремонт сходів;

улаштування системи блискавкозахисту.

Відновлення будинків в Одесі, пошкоджених внаслідок війни

Ми раніше писали, що в Одесі почали обстеження технічного стану будівельних конструкцій, зруйнованого унаслідок російської атаки будинку на проспекті Добровольського. На роботи витратять понад мільйон гривень.

Також ми повідомляли, що в Ізмаїлі на Одещині відремонтують навчальний заклад за понад мільйон гривень. Школа була пошкоджена унаслідок російської атаки на область вночі 10 лютого.