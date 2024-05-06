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В Одессе отремонтируют здание, разрушенное российской ракетой

6 мая 2024 13:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе отремонтируют здание, разрушенное российской ракетой
Разрушенный российской ракетой 20 июля дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе решили произвести капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Канатная, 1а, который 20 июля 2023 разрушила российская ракета . На работы по восстановлению готовы потратить около трех миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Обьявление про аукцион. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на капитальный ремонт жилого дома по ул. Канатная, 1а, объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. В общей сложности на работы планируют выделить 2 669 401,40 гривен. Подать предложение участники могут до 18 мая 2024, а победителя будут определять 20 мая в формате открытых торгов с особенностями. Все строительные работы должны быть завершены до конца текущего года.

Что планируют сделать

  • Ремонт фасада здания;
  • устройство отмостки;
  • усиление стен и потолка;
  • ремонт кровли;
  • ремонт лестницы;
  • устройство системы молниезащиты.

Восстановление домов в Одессе, поврежденных в результате войны

Мы ранее писали, что в Одессе приступили к обследованию технического состояния строительных конструкций, разрушенного в результате российской атаки дома на проспекте Добровольского. На работы потратят более миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Измаиле в Одесской области отремонтируют учебное заведение более чем за миллион гривен. Школа была повреждена в результате российской атаки на область ночью 10 февраля.

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