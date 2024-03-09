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Став відомий розмір компенсації мешканцям зруйнованого будинку на Добровольського

9 березня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Став відомий розмір компенсації мешканцям зруйнованого будинку на Добровольського
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі почали обстеження технічного стану будівельних конструкцій, зруйнованого унаслідок російської атаки будинку на проспекті Добровольського. На роботи витратять понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані про аукціон. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер оголосив департамент з благоустрою міста. Закупівлю провели без використання електронної системи, а договір уклали з Одеською академією будівництва та архітектури. Експертну оцінку фахівці мають надати до 22 березня цього року. Загальна сума тендеру — 1 207 669.

Що планують оцінити

Підрядник має зробити технічний звіт з обстеження та оцінки стану будівельних конструкцій. Також визначити можливість подальшої експлуатації житлової будівлі.

Розмір компенсації за зруйноване житло

Наразі також уже відомий розмір компенсації мешканцям будинку на Добровольського. За інформацією одеської мерії, він становитиме 535 доларів за квадратний метр. 

Атака на Одесу

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" пошкодженого житловий будинок, вщент зруйновано 18 квартир.  

Всього цієї страшної ночі росіяни позбавили життя дванадцятеро людей, з них п'ятеро малолітніх дітей. 

Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.

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