Стал известен размер компенсации жильцам разрушенного дома на Добровольского

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе приступили к обследованию технического состояния строительных конструкций, разрушенного в результате российской атаки дома на проспекте Добровольского. На работы потратят более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Данные об аукционе. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер объявил департамент по благоустройству города. Закупку провели без использования электронной системы, а договор был заключен с Одесской академией строительства и архитектуры. Экспертную оценку специалисты должны дать до 22 марта этого года. Общая сумма тендера — 1 207 669.

Что планируют оценить

Подрядчик должен сделать технический отчет по обследованию и оценке состояния строительных конструкций. Также определить возможность дальнейшей эксплуатации жилого здания.

Размер компенсации за разрушенное жилье

Также уже известен размер компенсации жильцам дома на Добровольского. По информации одесской мэрии, он будет составлять 535 долларов за квадратный метр.

Атака на Одессу

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" поврежден жилой дом, полностью разрушены 18 квартир.

Всего этой страшной ночью россияне лишили жизни двенадцати человек, из них пятеро малолетних детей.

Генеральный прокурор призвал мир объединиться для помощи Украине. Сейчас военным нужно оружие не только на фронте, но и для защиты гражданских людей.