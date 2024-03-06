Одеса попрощалася з останньою родиною, яка загинула під час влучання дрона у житловий будинок

Церемонія прощання з Анною та Тимофієм. Фото: Новини.LIVE

У ту страшну для Одеси ніч, 2 березня, Анна Гайдаржі разом з чотиримісячним Тимофієм спали у своєму ліжку. Російський дрон умить обірвав їхні життя, залишивши батька та старшу доньку Лізу сиротами. Сьогодні з родиною прийшли попрощатися сотні людей з різних міст України та навіть різних країн.

Журналісти Новини.LIVE відвідали церемонію прощання.

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У момент атаки чоловік Анні разом зі старшою дочкою били в сусідній кімнаті це їх і врятувало. Його фотографія де він чекає біля будинку поки шукають дружину та сіна облетіли весь інтернет. Надія на те, що їх врятують біла, але з кожної години вона випаровувалася. Вже надвечір їхні тіла рятувальникам вдалося знайти.

Родичі Анни на церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні попрощатися з Анною та Тимофієм прийшли сотні парафіян. Людей було настільки багато, що зала церкви не змогла розмістити усіх охочих. Спеціально для цього розмістили додаткові місця, однак їх все одно було недостатньо.

"Це наша втіха, що вона не мучилася, вона уві сні, просто як мить, переселилася в небо і все. У нас, у вірян, є таке, що треба прийти проститися. Тому ми, незважаючи ні на що, зранку приїхали сюди", — каже парафіянка церкви Любов Іванівна.

Вірянка Любов Іванівна. Фото: Новини.LIVE

У залі церкви до двох білих трун, що були вкриті квітами, вишикувалася черга з людей, які хотіли проститися з загиблими. Церемонія супроводжувалася трагічною музикою та слайдшоу з фото про життя родини.

Квіти біля трун Анни та Тимофія. Фото: Новини.LIVE

Люди говорять, що Аня зростала у релігійній родині. Вона була донькою пастора, який вже раніше відчув на собі усю "любов" росіян. За віру в Бога радянська влада вислала його на 5 років до Сибіру, де він відбував покарання. Але попри це продовжував вірувати.

Церемонія прощання з загиблими. Фото: Новини.LIVE

Проститися з загиблою та немовлям прийшли до Церкви й небайдужі одесити, яким доля родини стала близькою. Вони підтримали Сергія, який вимушений самотужки рости маленьку донечку.

"Запам'ятала її дуже усміхненою і світлою людиною. Вона була дуже творча, і я завжди захоплювалася нею", — додає Єлизавета.

Єлизавета прийшла проститися з родиною. Фото: Новини.LIVE

Втратив сенс життя

Голова родини вмить втратив сенс життя. Близькі родини кажуть, що чоловік вбитий горем досі не може прийти до тями.

"Втішає думка, що я вірю, що на небі ми з нею зустрінемось. Я знаю, що вона дуже часто казала про те, що вона хоче зменшити обсяг своєї роботи для того, щоб більше часу приділяти своїм дітям. Враховуючи, що Сергій руками розбирав ті камінці, шукав свою дружину. Він дуже часто її називав коханою. Це була щаслива сім'я, це був приклад щасливої християнської сім'ї", — зазначає подруга родини Анна Ткачова.

Подруга родини Анна. Фото: Новини.LIVE

Чоловік та старша сестра Анни. Фото: Новини.LIVE

Ця страшна трагедія, цей біль зараз відчуває кожна родина, яка пережила ту страшну ніч. Імена Анни та Тимофія Гайдаржі назавжди кровʼю вписані в історію Одеси, як жертви терористичної атаки росіян. Загиблих на Західному цвинтарі, де містяни принесли десятки вінків та живих квітів.