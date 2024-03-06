Одесса простилась с последней семьей, погибшей во время попадания дрона в жилой дом

Церемония прощания с Анной и Тимофеем. Фото: Новини.LIVE

В ту страшную для Одессы ночь, 2 марта, Анна Гайдаржи вместе с четырехмесячным Тимофеем, спали в своей постели. Русский дрон мгновенно оборвал их жизнь, оставив отца и старшую дочь Лизу сиротами. Сегодня с семьей пришли попрощаться сотни людей из разных городов Украины и даже разных стран.

Журналисты Новини.LIVE посетили церемонию прощания.

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В момент атаки муж Анни вместе со старшей дочерью избивали в соседней комнате это их и спасло. Его фотография где он ждет возле дома пока ищут жену и сена облетели весь интернет. Надежда на то, что их спасут белая, но с каждого часа она испарялась. Уже к вечеру их тела спасателям удалось найти.

Родственники Анны на церемонии прощания. Фото: Новини.LIVE

Сегодня попрощаться с Анной и Тимофеем пришли сотни прихожан. Людей было настолько много, что зал церкви не смог разместить всех желающих. Специально для этого разместили дополнительные места, однако их все равно было недостаточно.

"Это наше утешение, что она не мучилась, она во сне, просто как мгновение, переселилась в небо и все. У нас, у верующих, есть такое, что надо прийти проститься. Поэтому мы, несмотря ни на что, утром приехали сюда", — говорит прихожанка церкви Любовь Ивановна.

Верянка Любовь Ивановна. Фото: Новини.LIVE

В зале церкви до двух белых гробов, покрытых цветами, выстроилась очередь из людей, которые хотели проститься с погибшими. Церемония сопровождалась трагической музыкой и слайд-шоу с фотографиями о жизни семьи.

Цветы возле гробов Анны и Тимофея. Фото: Новини.LIVE

Люди говорят, что Аня росла в религиозной семье. Она была дочерью пастора, уже ранее испытавшего на себе всю "любовь" россиян. За веру в Бога советские власти выслали его на 5 лет в Сибирь, где он отбывал наказание. Но, несмотря на это, продолжал веровать.

Церемония прощания с погибшими. Фото: Новини.LIVE

Проститься с погибшей и младенцем пришли в Церковь и неравнодушные одесситы, которым судьба семьи стала близка. Они поддержали Сергея, вынужденного самостоятельно расти маленькую дочь.

"Запомнила ее очень улыбающимся и светлым человеком. Она была очень творческая, и я всегда восхищалась ею", — добавляет Елизавета.

Елизавета пришла проститься с семьей. Фото: Новини.LIVE

Утратил смысл жизни

Глава семьи мгновенно потерял смысл жизни. Близкие семьи говорят, что мужчина убитый горем до сих пор не может прийти в себя.

"Утешает мысль, что я верю, что на небе мы с ней встретимся. Я знаю, что она очень часто говорила о том, что она хочет уменьшить объем своей работы для того, чтобы больше времени уделять своим детям. Учитывая, что Сергей разбирал руками. Те камешки, искал свою жену. Он очень часто ее называл любимой. Это была счастливая семья, это был пример счастливой христианской семьи", — отмечает подруга семьи Анна Ткачева.

Подруга семьи Анна. Фото: Новини.LIVE

Муж и старшая сестра Анны. Фото: Новини.LIVE

Эта страшная трагедия, эту боль сейчас испытывает каждая семья, пережившая ту страшную ночь. Имена Анны и Тимофея Гайдаржи навсегда кровью вписаны в историю Одессы как жертвы террористической атаки россиян. Погибших на Западном кладбище, где горожане принесли десятки венков и живых цветов.