В Одесі відремонтують зруйновані ракетами будинки — вже виділили понад 2 мільйона на документацію

В Одесі відремонтують пошкоджені будинки. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вирішили провести капітальний ремонт одразу двох житлових будинків, які були зруйновані ракетними атаками РФ на місто. Але лише на розробку необхідних паперів готові витратити понад 2 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення про проведення аукціону. Фото: скриншот

Детальніше про тендери

Закупівлю на капітальний ремонт житлових будинків оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Загалом на розробку документації для двох проєктів виділять 2 385 870,2 гривень.

Закупівля була проведена без використання електронної системи, а в обох випадках переможцем стала Одеська Державна академія будівництва та архітектури. Усі документи мають бути готові до кінця поточного року.

Які саме будівлі планують відремонтувати

В Одесі планують зробити капітальний ремонт двох багатоквартирних житлових будинків за адресами:

вул. Середня, 24, корп.4 — зруйнований ракетною атакою на місто у ніч проти 29 грудня 2023 року.

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок ракетної атаки 29 грудня. Фото: Новини.LIVE

вул. Пороховська, 40, корп. 6 — зруйнований внаслідок дронової атаки 24 січня 2024 року.

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок ракетної атаки 24 січня. Фото: Новини.LIVE

Атаки на Одесу

Нагадаємо, що зранку 29 грудня 2023 року, ворог здійснив масований ракетний удар по Одесі. Внаслідок ворожої атаки 3 ракети влучили в житлові будинки міста. Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки.



Менше ніж за тиждень вороз здійснив ще одну атаку на Одесу. 24 січня внаслідок атаки безпілотників на місто пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Один зі збитих дронів пошкодив багатоповерхівку, де спалахнула пожежа.