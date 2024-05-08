В Одесі відремонтують зруйновані ракетами будинки — вже виділили понад 2 мільйона на документацію
В Одесі вирішили провести капітальний ремонт одразу двох житлових будинків, які були зруйновані ракетними атаками РФ на місто. Але лише на розробку необхідних паперів готові витратити понад 2 мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Детальніше про тендери
Закупівлю на капітальний ремонт житлових будинків оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Загалом на розробку документації для двох проєктів виділять 2 385 870,2 гривень.
Закупівля була проведена без використання електронної системи, а в обох випадках переможцем стала Одеська Державна академія будівництва та архітектури. Усі документи мають бути готові до кінця поточного року.
Які саме будівлі планують відремонтувати
В Одесі планують зробити капітальний ремонт двох багатоквартирних житлових будинків за адресами:
- вул. Середня, 24, корп.4 — зруйнований ракетною атакою на місто у ніч проти 29 грудня 2023 року.
- вул. Пороховська, 40, корп. 6 — зруйнований внаслідок дронової атаки 24 січня 2024 року.
Атаки на Одесу
Нагадаємо, що зранку 29 грудня 2023 року, ворог здійснив масований ракетний удар по Одесі. Внаслідок ворожої атаки 3 ракети влучили в житлові будинки міста. Вибуховими хвилями та уламками збитих ракет пошкоджено 21 житловий будинок, серед них два приватних, всі інші — багатоповерхівки.
Менше ніж за тиждень вороз здійснив ще одну атаку на Одесу. 24 січня внаслідок атаки безпілотників на місто пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі. Один зі збитих дронів пошкодив багатоповерхівку, де спалахнула пожежа.
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