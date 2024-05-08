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В Одессе отремонтируют разрушенные ракетами дома — уже выделили более двух миллионов на документацию

8 мая 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе отремонтируют разрушенные ракетами дома — уже выделили более двух миллионов на документацию
В Одессе отремонтируют поврежденные дома. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе решили провести капитальный ремонт сразу двух жилых домов, разрушенных ракетными атаками РФ на город. Но только на разработку необходимых бумаг готовы потратить более 2 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детальнее о тендерах

Закупка на капитальный ремонт жилых домов объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Всего на разработку документации для двух проектов выделят 2 385 870, 2 гривен.

Закупка была произведена без использования электронной системы, а в обоих случаях победителем стала Одесская Государственная академия строительства и архитектуры. Все документы должны быть готовы к концу этого года.

Какие именно здания планируют отремонтировать

В Одессе планируют произвести капитальный ремонт двух многоквартирных жилых домов по адресам:

  • ул. Средняя, 24, корп.4 — разрушен ракетной атакой на город в ночь на 29 декабря 2023 года.
Ракетный удар 29 декабря
Разрушенный дом в Одессе в результате ракетной атаки 29 декабря. Фото: Новини.LIVE
  • ул. Пороховская, 40, корп. 6 — разрушен в результате дроновой атаки 24 января 2024 года.
Ракетный удар 24 января
Разрушенный дом в Одессе в результате ракетной атаки 24 января. Фото: Новини.LIVE

Атаки на Одессу

Напомним, что утром 29 декабря 2023 года враг нанес массированный ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки 3 ракеты попали в жилые дома города. Взрывными волнами и обломками сбитых ракет поврежден 21 жилой дом, в том числе два частных, все остальные — многоэтажки.

Меньше чем через неделю враг совершил еще одну атаку на Одессу. 24 января в результате атаки беспилотников на город повреждена многоэтажка, есть пострадавшие. Один из сбитых дронов повредил многоэтажку, где вспыхнул пожар.

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