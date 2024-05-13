Завершили перший етап робіт у будинку на Добровольського в Одесі — що далі

Завершили демонтаж частини будинку в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Наразі усі роботи з демонтажу конструкцій у будинку, в який поцілив російський дрон, завершені. Наступним етапом стане підготовка проєкту капітального ремонту.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Мер Одеси повідомив, що після закінчення робіт з демонтажу розпочнеться розробка проєктної документації, яка визначить завдання капітального ремонту будівлі. Окрім цього, близько місця події облаштували пост Муніципальної варти — правоохоронці будуть слідкувати за безпекою будинку.

"Демонтажні роботи завершено, підрядники залишили будівельний майданчик. На місці буде розгорнуто пост Муніципальної варти, аби уникнути "заселення" асоціальних елементів. Наразі ведуться підготовчі роботи з проєктування капітального ремонту цієї частини будинку", — зазначили у міській раді.

В Одесі розгорнули пост Муніципальної варти. Фото: Одеська міськрада

Стан багатоповерхівки на Добровольського

У міськраді зазначають, що у вцілілій частині будівлі проживати безпечно, проте на забезпечення усі умов треба багато часу. Так, можуть не працювати ліфти, а також у деяких квартири буде відсутній газ.

"Я думаю, що найближчим часом ми зможемо повернути людей у свої домівки. Але не буде працювати ліфт і в деяких квартирах не буде газу. Комунікації будемо підключати поступово, в індивідуальному порядку. Всі муніципальні служби знаходяться в контакті з мешканцями будинку", — зазначив міський голова.

Компенсації за пошкоджене житло

Розмір грошової виплати підвіщили з 523 доларів за квадратний метр до 657 доларів для 5-кімнатних та 691доларів для 2-кімнатних квартир. Загалом в цьому будинку вже відпрацьовано 14 з 18 знищених квартир — більшості власникам знищених квартир надано сертифікати за програмою "єВідновлення".

Атака на Одесу

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" пошкодженого житловий будинок, вщент зруйновано 18 квартир.

Всього цієї страшної ночі росіяни позбавили життя дванадцятеро людей, з них п'ятеро малолітніх дітей.

Генеральний прокурор закликав світ об’єднатися задля допомоги Україні. Зараз військовим потрібна зброя не тільки на фронті, але й для захисту цивільних людей.