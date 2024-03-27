Демонтаж зруйнованої частини будівлі на Добровольського може тривати місяць — особливості робіт

Робочий на об'єкті. Фото: Одеська міська рада

Нині вже розпочались роботи з демонтажу та укріплення частини багатоповерхівки в Одесі, де повністю було зруйновано 18 квартир. Спершу буде проведено демонтаж верхніх поверхів, проте в подальшому планують повністю усунути зруйновану частину будівлю.

Про це повідомив заступник гендиректора підрядної компанії Євген Рожко.

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Особливості демонтажу

Фірма-підрядник ТОВ "Хай-Тек Еліт-Строй" уклала договір з Департаментом благоустрою Одеси та наразі проводять аварійно-демонтажні роботи та укріплення будівлі. Заступник генерального директора Євген Рожко повідомив, що наразі у роботах задіяні шість працівників, які проводитимуть демонтаж з 9 по 3 поверхи.

"В кінці в нас мають залишитись перші три поверхи, тоді ми зможемо розпочати розробку проєкту з відбудови та укріплення багатоповерхівки. Лише після цього зможемо провести повний демонтаж 1, 2, та 3 поверхів", — зазначив заступник гендиректора.

Він також наголосив, що для мешканців сусіднього під'їзду багатоповерхівки немає загрози через проведення аварійно-демонтажних робіт. Окрім цього, фірма співпрацює з районним ЖКГ, з яким підтримує зв'язок у разі знаходження особистих речей мешканців.

"Приходять люди, вони оглядають речі, які залишились у зруйнованих квартирах. Вони самі вирішують, що треба залишити, а що — забрати", — прокоментував Євген Рожко.

Як довго будуть тривати роботи

Демонтаж фірма-підрядник повинна була почати від самого ранку, проте через погоду проводити відповідні роботи було небезпечно. Так, Євген Михайлович зазначає, що загальний термін виконання буде залежати від багатьох факторів, зокрема і від погоди.

"Роботи будуть тривати протягом 3 тижнів. Може бути довше, приблизно місяць, в залежності от погоди. Поспішати також не можемо, адже є загроза обвалу будівлі", — прокоментував він.

Компенсації за зруйноване житло

Раніше ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.

Також ми писали, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.

Додамо, що мешканці багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала від удару російського дрона 2 березня, отримають нове житло. Йдеться про квартири від забудовників, кошти на які будуть виділені з обласного бюджету.