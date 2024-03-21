Одеситам підвищили розмір компенсації за зруйноване житло — кому саме

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

Розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.

Про це повідомив міській голова Геннадій Труханов.

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Компенсація мешканцям будинку

За словами мера Одеси, незабаром вже буде підписаний договір із Кабінетом міністрів України щодо змін коефіцієнтів компенсації за програмою "єВідновлення". Так, його підвіщили з 523 доларів за квадратний метр до 657 доларів для 5-кімнатних та 691доларів для 2-кімнатних квартир.

Підготовка демонтажу

Нагадаємо, що 15 березня у міській раді відбулося позачергове засідання Виконавчого комітету. Під час нього одноголосно було затверджене рішення про повний демонтаж тих поверхів будинку на Добровольського, які були зруйновані внаслідок ракетного обстрілу Одеси 2 березня. Ці роботи планують розпочати вже завтра, 21 березня.

Інші виплати одеситам

Раніше ми повідомляли, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.

Також ми писали, що мешканці багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала від удару російського дрона 2 березня, отримають нове житло. Йдеться про квартири від забудовників, кошти на які будуть виділені з обласного бюджету.